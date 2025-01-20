ЦСКА принял предложение по Мендесу от «Коло-Коло» на 800 тысяч долларов и бонусы. Перед этим армейцы пригрозили игроку санкциями (Иван Карпов)
ЦСКА решил не судиться с Фелипе Мендесом, а продать его в чилийский клуб.
25-летний чилиец, игравший на правах аренды за «Крылья Советов», не приехал на сбор самарской команды после выхода из отпуска.
Как сообщает Иван Карпов, ЦСКА мог разорвать контракт с Мендесом, судиться, добиться его дисквалификации на полгода и получить неустойку до 1 млн долларов. Этими санкциями московский клуб пригрозил игроку.
Однако в итоге ЦСКА решил принять предложение от «Коло-Коло» на 800 тысяч долларов – два транша по 400 000 за каждые 50% прав – плюс бонусы. Сейчас клубы обсуждают бонусную часть договора.
В этом сезоне Мендес провел 10 матчей в Мир РПЛ и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь.
Вслед за Бителло из отпуска не возвращается Мендес. ЦСКА жалуется на нарушение правил ФИФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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