ЦСКА принял предложение по Мендесу от «Коло-Коло» на 800 тысяч долларов и бонусы. Перед этим армейцы пригрозили игроку санкциями (Иван Карпов)

ЦСКА решил не судиться с Фелипе Мендесом, а продать его в чилийский клуб.

25-летний чилиец, игравший на правах аренды за «Крылья Советов », не приехал на сбор самарской команды после выхода из отпуска.

Как сообщает Иван Карпов , ЦСКА мог разорвать контракт с Мендесом , судиться, добиться его дисквалификации на полгода и получить неустойку до 1 млн долларов. Этими санкциями московский клуб пригрозил игроку.

Однако в итоге ЦСКА решил принять предложение от «Коло-Коло » на 800 тысяч долларов – два транша по 400 000 за каждые 50% прав – плюс бонусы. Сейчас клубы обсуждают бонусную часть договора.

В этом сезоне Мендес провел 10 матчей в Мир РПЛ и отдал 1 голевой пас. Его статистика – здесь .

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