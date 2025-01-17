Владимир Быстров: «Пофиг, что легионеры не хотят возвращаться в клубы, они же не рабы. Бог им судья»

Владимир Быстров высказался о невозвращении легионеров в расположение клубов.

Ранее стало известно, что на сборы «Крыльев Советов» без причины не прибыл чилиец Виктор Мендес.

– Ваше мнение о том, что некоторые легионеры не хотят возвращаться в клубы РПЛ?

– Да пофигу вообще. Мне все равно, бог им судья. Это же не рабы.

– В чем проблема?

– Агенты работают. Здесь они деньги стоят. А так они на халяву хотят куда-то перейти и заработать денег лишних. Проблема только в этом.

– Либо выбить условия получше?

– Ну, конечно! Все в это упирается, – сказал экс-игрок сборной России.