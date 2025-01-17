Мендес не приехал на сборы в «Крылья». Владеющий хавбеком ЦСКА отреагировал: «Сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА, а не о трансфере. Офферов по нему нет»
Виктор Фелипе Мендес не приехал на сборы «Крыльев Советов».
«С удивлением читаем о переходе, который «вот-вот» должен состояться у Виктора Мендеса в чилийский «Коло-Коло».
Дело в том, что с ЦСКА никаких переговоров нет, а у Виктора действующий контракт с нами и арендное соглашение с «Крыльями», куда он не явился на сборы.
Повторюсь, мы не видели офферов по нему, а забесплатно клуб отпускать игрока не будет.
Поэтому сейчас надо говорить о нарушении регламента ФИФА со стороны Виктора, а не о трансфере», – написал директор ЦСКА по коммуникациям.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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