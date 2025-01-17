«Крылья Советов» о неявке Мендеса на сбор: «Направлено официальное письмо, ответа от футболиста не получено. Подобное поведение игрока стало неожиданностью для всех»
«Крылья Советов» прокомментировали отсутствие Виктора Фелипе Мендеса на сборах.
«Чилийский футболист Виктор Мендес не явился на заранее запланированный учебно-тренировочный сбор. Клубом было направлено официальное письмо в адрес игрока с просьбой объяснить неявку.
Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено.
Подобное поведение игрока, находящегося в аренде в «Крыльях Советов», стало неожиданностью для всех, так как клуб рассчитывал на него. Несмотря на это, наша команда продолжает усиленно готовиться к возобновлению чемпионата и уже скоро проведет свой первый контрольный матч в Турции», – говорится в заявлении.
Опубликовал: Александр Суряев
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