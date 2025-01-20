Моуринью начал выпускать вино The Special One. Бутылка стоит 120 евро
Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ромы», работающий сейчас в «Фенербахче», объявил о запуске собственной винной марки The Special One («Особенный»). Бутылка красного вина этой марки стоит 120 евро.
«Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино The Special One.
Это вино, отобранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом жизни.
Созданное с любовью и заботой, это вино – подарок от одного особенного человека другому. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с дорогими вам людьми, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то действительно особенным», – написал 61-летний Моуринью.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий