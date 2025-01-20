Моуринью начал выпускать вино The Special One. Бутылка стоит 120 евро

Жозе Моуринью начал выпускать собственное вино.

Бывший главный тренер «Порту», «Челси », «Интера », «Реала », «МЮ », «Тоттенхэма» и «Ромы», работающий сейчас в «Фенербахче », объявил о запуске собственной винной марки The Special One («Особенный»). Бутылка красного вина этой марки стоит 120 евро.

«Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино The Special One.

Это вино, отобранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом жизни.

Созданное с любовью и заботой, это вино – подарок от одного особенного человека другому. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с дорогими вам людьми, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то действительно особенным», – написал 61-летний Моуринью.