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Моуринью начал выпускать вино The Special One. Бутылка стоит 120 евро

Жозе Моуринью начал выпускать собственное вино.

Бывший главный тренер «Порту», «Челси», «Интера», «Реала», «МЮ», «Тоттенхэма» и «Ромы», работающий сейчас в «Фенербахче», объявил о запуске собственной винной марки The Special One («Особенный»). Бутылка красного вина этой марки стоит 120 евро.

«Как человек, который ценит точность, качество и совершенство во всех начинаниях, я с гордостью представляю свое собственное вино The Special One.

Это вино, отобранное вручную в одном из моих любимых регионов Португалии, отражает дух моей родины и мое неустанное желание наслаждаться каждым моментом жизни.

Созданное с любовью и заботой, это вино – подарок от одного особенного человека другому. Независимо от того, празднуете ли вы победу или проводите время с дорогими вам людьми, это вино создано для того, чтобы разделить его с кем-то действительно особенным», – написал 61-летний Моуринью.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Жозе Моуринью
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