Ширер об «МЮ»: «Хуже, чем при тен Хаге. Аморим хочет играть по своей системе, но они просто не могут»
Алан Ширер заявил, что «Ман Юнайтед» смотрится хуже, чем при Эрике тен Хаге.
«На самом деле сейчас они хуже, чем были при тен Хаге, из-за того, что этот тренер [Рубен Аморим] хочет играть по своей системе.
Они не могут играть так, как он хочет. Футболисты просто не могут этого делать», – сказал экс-игрок «Ньюкасла» в подкасте The Rest is Football.
Рубен Аморим: «Мы худшая команда в истории «МЮ», возможно, – надо это осознать и изменить. Представьте, каково фанатам и мне. Приходит новый тренер и проигрывает больше предыдущего»
«Аморим хорош, но он не чудотворец. «МЮ» уже несколько лет движется не в том направлении, он не исправит все за одну ночь. Нет нужных для его системы игроков». Экс-защитник Симау о тренере
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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