Аморим про «МЮ»: «Будет тяжело до конца сезона, будут американские горки. Иногда играем хорошо, иногда – плохо. Постараемся побеждать»

Рубен Аморим высказался о «Манчестер Юнайтед».

«Я думаю, что до конца сезона будет тяжело. Будут американские горки.

Все зависит от того, сколько времени есть на тренировки. У нас было 7 тренировок за 14-15 матчей. Это очень тяжело, но мы должны продолжать и пытаться побеждал. Иногда мы играем хорошо, иногда – плохо. Мы будем стараться побеждать», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».