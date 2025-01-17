Аморим про «МЮ»: «Будет тяжело до конца сезона, будут американские горки. Иногда играем хорошо, иногда – плохо. Постараемся побеждать»
Рубен Аморим высказался о «Манчестер Юнайтед».
«Я думаю, что до конца сезона будет тяжело. Будут американские горки.
Все зависит от того, сколько времени есть на тренировки. У нас было 7 тренировок за 14-15 матчей. Это очень тяжело, но мы должны продолжать и пытаться побеждал. Иногда мы играем хорошо, иногда – плохо. Мы будем стараться побеждать», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
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