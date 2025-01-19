Аморим про «МЮ»: «Игрокам придется страдать, фанатам придется страдать. Я знаю, что мой подход даст результат, но придется перетерпеть»

Рубен Аморим пообещал фанатам «Манчестер Юнайтед» новые страдания.

«МЮ » под руководством нового тренера проиграл 7 из 15 матчей , сегодня – «Брайтону » (1:3) на своем поле.

«Со мной все просто, я не стану менять свой взгляд на футбол. Я говорю об этом прямо.

Футболистам придется страдать – извините! Фанатам тоже придется страдать. У меня есть определенный подход, и я знаю, что он даст результат. Но нам придется перетерпеть.

Я думаю, всем ясно, что мы собираемся делать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».