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  • «Аморим хорош, но он не чудотворец. «МЮ» уже несколько лет движется не в том направлении, он не исправит все за одну ночь. Нет нужных для его системы игроков». Экс-защитник Симау о тренере
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«Аморим хорош, но он не чудотворец. «МЮ» уже несколько лет движется не в том направлении, он не исправит все за одну ночь. Нет нужных для его системы игроков». Экс-защитник Симау о тренере

Бруну Симау считает, что Рубен Аморим добьется успеха в «Манчестер Юнайтед».

«Он перфекционист. Никто не играет со страхом или неуверенностью, задаваясь вопросом, правильно ли он делает то или это. Общение с ним на каждой тренировке настолько ясно, что не оставляет места для сомнений.

Он потрясающе понимает мысли игроков – он знает, как мотивировать их, когда подтолкнуть, когда ослабить [контроль]. Он поддерживает очень тесный контакт со своими игроками – эта связь помогла ему завоевать расположение каждой команды, которую он тренировал.

Этот сезон будет очень сложным. Рубен хорош, но он не чудотворец. Нельзя ожидать, что он просто возьмет на себя управление и исправит все за одну ночь. Болельщикам нужно набраться терпения. У него пока нет нужных игроков для его системы.

«Манчестер Юнайтед» уже несколько лет движется не в том направлении, но мы говорим об одном из величайших клубов в мире. Я уверен, что за время своего пребывания там Рубен оставит свой след и войдет в историю этого клуба. Он добьется успеха, я в этом абсолютно уверен», – сказал Симау.

Аморим про «МЮ»: «Игрокам придется страдать, фанатам придется страдать. Я знаю, что мой подход даст результат, но придется перетерпеть»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: FourFourTwo
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
Бруну Симау
болельщики
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