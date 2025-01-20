Лапорта дал показания по обвинению в мошенничестве на 4,7 млн евро. В суде президент «Барсы» утверждал, что не имеет отношения к вложениям истцов

Жоан Лапорта дал показания в суде по обвинению в мошенничестве.

Ранее стало известно о начале расследования в отношении президента «Барселоны» в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 4,7 миллиона евро, совершенным в период с 2016 по 2018 год.

Иск против Лапорты и еще двух человек подала семья, вложившая выигранные в лотерею деньги в компанию CSSB Limited, базирующуюся в Гонконге, на 3 года под 6% годовых. Прибыль от инвестиций за 2 года, в течение которых было подписано 5 различных договоров, должна была составить 792 тысячи евро, но в итоге семья получила лишь 84 тысячи евро, а вложенная сумма не была возвращена им.

Истцы утверждают, что договор составлялся по рекомендациям Лапорты, действовавшего от имени CSSB Limited и выступавшего в качестве юриста. Заявители обвиняют президента «Барселоны» в том, что он воспользовался их недостаточной финансовой грамотностью.

Как передает As, в понедельник в Следственном суде № 6 Барселоны прошло слушание по делу, куда Лапорта был вызван в качестве подозреваемого. На заседании президент «Барселоны» в течение 45 минут отвечал на вопросы всех заинтересованных сторон – в своем выступлении он отрицал какую-либо причастность к вложениям истцов и отвергал все обвинения в свой адрес. После выхода из здания суда Лапорта отказался отвечать на вопросы журналистов, касающиеся расследования.

Лапорта про обвинения в мошенничестве на 4,7 млн евро: «Новый пример линчевания в СМИ, направленного на мои имидж и репутацию. Но правда восторжествует над бесчестьем»