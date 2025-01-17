Лапорта про обвинения в мошенничестве на 4,7 млн евро: «Новый пример линчевания в СМИ, направленного на мои имидж и репутацию. Но правда восторжествует над бесчестьем»

Жоан Лапорта отреагировал на обвинения в мошенничестве.

Сообщалось , что идет расследование в отношении президента «Барселоны» в связи с предполагаемым мошенничеством на сумму 4,7 миллиона евро, совершенным в период с 2016 по 2018 год.

Иск против Лапорты и еще двух человек подала семья, вложившая выигранные в лотерею деньги в компанию CSSB Limited, базирующуюся в Гонконге, на 3 года под 6% годовых. Прибыль от инвестиций за 2 года, в течение которых было подписано 5 различных договоров, должна была составить 792 тысячи евро, но в итоге семья получила лишь 84 тысячи евро, а вложенная сумма не была возвращена им.

Истцы утверждают, что договор составлялся по рекомендациям Лапорты, действовавшего от имени CSSB Limited и выступавшего в качестве юриста. Заявители обвиняют президента «Барселоны» в том, что он воспользовался их недостаточной финансовой грамотностью, отмечая, что доверяли Лапорте из-за его публичности. Кроме того, в жалобе указано, что Лапорта несколько раз приглашал их в ложу «Камп Ноу».

Глава «блауграны» опубликовал заявление, в котором отрицает свою причастность к мошенническим действиям.

«26 мая 2023 года истцы подали заявление с обвинением в мошенничестве группы людей, в которую включен и я, хотя я не принимал никакого участия в инвестициях, о которых сообщают истцы. Как только иск был подан, судья сразу же отклонил его, так как понял, что состава преступления нет.

Истец обжаловал постановление о прекращении дела в Провинциальном суде, который постановил, что по соображениям процессуальных гарантий ответчики должны быть заслушаны.

Как следствие, в понедельник в 9:00 тот же судья заслушает показания некоторых ответчиков, как уже делал это в предыдущих случаях.

Один из ответчиков несколько дней назад уже заявил, что Жоан Лапорта не имеет никакого отношения к решениям, связанным с этой компанией. Ответчики убеждены, что вскоре это дело будет окончательно закрыто.

Юридическая компания Laporta & Arbós ни в коем случае не убеждала использовать эту фирму для инвестирования, поскольку процесс к тому моменту уже был запущен.

Эта предвзятая и неправдивая информация является новым примером линчевания в СМИ, направленного на личный имидж и репутацию господина Жоана Лапорты. Но в очередной раз правда восторжествует над бесчестьем», – говорится в заявлении.