Президента «Барселоны» Жоана Лапорту подозревают в мошенничестве.

Как передает El Periodico, административный суд Барселоны проводит расследование в отношении Лапорты в связи с предполагаемым мошенничеством, совершенным президентом «Барселоны» в период с 2016 по 2018 год на сумму 4,7 миллиона евро.

Сообщается, что иск против Лапорты и еще двух человек подала семья, вложившая выигранные в лотерею деньги в компанию CSSB Limited, базирующуюся в Гонконге, на 3 года под 6% годовых. Прибыль от инвестиций за 2 года, в течение которых было подписано 5 различных договоров, должна была составить 792 тысячи евро, но в итоге семья получила лишь 84 тыс. евро, а вложенная сумма не была возвращена им.

Согласно жалобе, поданной в суд, соглашение, вступившее в силу 1 ноября 2017 года, было составлено на английском языке и содержало положения, наносящие ущерб инвесторам – кроме того, подписи на нем были неразборчивыми. Истцы утверждают, что договор составлялся по рекомендациям Жоана Лапорты , действовавшего от имени CSSB Limited и выступавшего в качестве юриста. Заявители обвиняют президента «Барселоны» в том, что он воспользовался их недостаточной финансовой грамотностью, отмечая, что доверяли Лапорте из-за его публичности – кроме того, в жалобе указано, что Лапорта несколько раз приглашал их в ложу «Камп Ноу».

В ходе расследования предстоит установить, получила ли компания CSSB Limited 4,7 миллиона евро от заявителей в период с августа 2016 по август 2018 года, а также выяснить, какую роль Лапорта сыграл в сделках.

Лапорту обвиняют в мошенничестве – его фирма не вернула 50 тысяч евро частному инвестору. Ранее президента «Барсы» обвинили в невозврате 4,7 млн евро