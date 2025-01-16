Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте: «Он унизил тысячи болельщиков, путает себя с клубом – в политике это опасно. Непрозрачностью мы похожи на «Реал», как он и хочет»

Виктор Фонт вновь раскритиковалпрезидента «Барселоны» Жоана Лапорту.

– Прискорбно видеть президента «Барсы» таким агрессивным. Он выступил [на пресс-конференции], чтобы предоставить информацию, но практически ничего не рассказал. Он унизил тысячи болельщиков «Барселоны». Это неприемлемо.

Он не сможет запугать всех, кто не согласен с его методами управления клубом. Мы будем впереди. Он путает себя и клуб – это опасно в политических движениях. Кто такой Лапорта, чтобы говорить, кто правильный болельщик «Барселоны», а кто нет? Теперь он дружит с El Chiringuito и Флорентино [Пересом ] (президент «Реала » – Спортс’’).

Я уверен, что Лапорта из 2003 года потребовал бы отставки того, кем он является в 2025-м. Его методы управления старомодны и непрозрачны. Он должен отойти в сторону, многие платформы и деятели просят его об этом.

– Возможен ли вотум недоверия Лапорте?

– Это единственный инструмент, который есть у сосьос. Мы не исключаем этого, но смотрим далеко вперед. Все очень сложно. У нас нет прозрачности, мы похожи на «Реал». Именно этого хочет Лапорта, – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны» в эфире RAC1.

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