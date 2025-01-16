  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте: «Он унизил тысячи болельщиков, путает себя с клубом – в политике это опасно. Непрозрачностью мы похожи на «Реал», как он и хочет»
3

Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт о Лапорте: «Он унизил тысячи болельщиков, путает себя с клубом – в политике это опасно. Непрозрачностью мы похожи на «Реал», как он и хочет»

Виктор Фонт вновь раскритиковалпрезидента «Барселоны» Жоана Лапорту.

– Прискорбно видеть президента «Барсы» таким агрессивным. Он выступил [на пресс-конференции], чтобы предоставить информацию, но практически ничего не рассказал. Он унизил тысячи болельщиков «Барселоны». Это неприемлемо.

Он не сможет запугать всех, кто не согласен с его методами управления клубом. Мы будем впереди. Он путает себя и клуб – это опасно в политических движениях. Кто такой Лапорта, чтобы говорить, кто правильный болельщик «Барселоны», а кто нет? Теперь он дружит с El Chiringuito и Флорентино [Пересом] (президент «Реала» – Спортс’’).

Я уверен, что Лапорта из 2003 года потребовал бы отставки того, кем он является в 2025-м. Его методы управления старомодны и непрозрачны. Он должен отойти в сторону, многие платформы и деятели просят его об этом.

– Возможен ли вотум недоверия Лапорте?

– Это единственный инструмент, который есть у сосьос. Мы не исключаем этого, но смотрим далеко вперед. Все очень сложно. У нас нет прозрачности, мы похожи на «Реал». Именно этого хочет Лапорта, – сказал экс-кандидат в президенты «Барселоны» в эфире RAC1.

«Они хотели ликвидировать нас». Лапорта о врагах, Ольмо и оппозиции

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
logoЖоан Лапорта
Виктор Фонт
logoФлорентино Перес
logoРеал Мадрид
бизнес
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ракитич считает «Барсу» своего периода лучшей командой в истории: «Но мы не использовали это преимущество как надо. Нельзя снижать уровень даже на процент – в этом «Реал» мастер»
738 минут назад
Хотите продавать спецпроекты крупнейшим брендам нашей страны? Приходите работать в Спортс’’ аккаунт-менеджером!
39 минут назадВакансия
Генич о Соболеве в «Зените»: «Модно поддаваться истерии масс, которые кричат об ошибке. Саша – классный игрок. К Венделу в первые полгода возникали вопросы, с Угальде та же история»
842 минуты назад
Постекоглу про 1:2 в дерби: «Тоттенхэм» был далек от своего уровня, позволил «Арсеналу» диктовать игру – это неприемлемо. Слишком много упущенных матчей, ответственность лежит на мне»
555 минут назад
«Месси может играть до 45 лет, думаю. Он продолжает делать то, чего никогда не делают другие». Хавбек «Интер Майами» Редондо о Лео на ЧМ-2026
956 минут назад
Флик после 5:1 с «Бетисом»: «Педри – лидер, Араухо – особенный игрок, де Йонг движется в верном направлении. «Барса» всегда стремится к совершенству – хотим продолжать в том же духе»
17сегодня, 08:27
Юсуф Алекперов покинет совет директоров «Спартака» из-за санкций США (РБК)
15сегодня, 08:16
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Брайтон» в гостях у «Ипсвича»
677сегодня, 08:00
Генич о гонке в РПЛ: «Зенит» — фаворит, весной может накатить. «Краснодар» уперся в потолок, есть вопрос психологии победителя — дрогнет ли он на дистанции»
24сегодня, 07:29
«Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Хавбек хочет перейти в «Ботафого» (Globo)
69сегодня, 06:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» за 7 млн евро купит хавбека «Ньюэллс Олд Бойз» Переса
26 секунд назад
Мостовой о Смолове: «Не реализовался на сто процентов, но неудачной его карьеру не назовешь. В «Краснодаре» Федор уже доигрывает, а для голов есть Кордоба»
1 минуту назад
Жена Роке попросила о разводе: «После переезда в Европу его поведение начало меняться. Он срывал стресс жестокими словами и поступками. Приходилось спрашивать, можно ли взять еду из холодильника»
34 минуты назад
Ракитич о Модриче: «Продлите его контракт – Перес услышит меня, надеюсь. Не только ради «Реала», но и для всех любителей футбола. Он один из немногих игроков, которых любит весь мир»
113 минут назад
Литвинов считает, что Угальде может заиграть в Англии и «ПСЖ»: «Спокойно. Сами видели, что он сделал осенью. Манфред может выступать в топ-команде»
532 минуты назад
Аморим о Магуайре: «Снова стал лидером. Мы должны хвалить его больше, чем меня. Он был болен перед последней игрой и мертв в конце – этого я хочу от каждого игрока»
533 минуты назад
«Золотые медали на «Спартак» вешать рано – старт сезона они провалили. «Зенит» и «Краснодар» более надежны». Смородская о красно-белых
338 минут назад
Медведев опроверг, что «Ботафого» сделал предложение по Венделу: «Это не так»
245 минут назад
Гави об Араухо и «Барсе»: «Он останется, всегда верил в это. В прессе появляется много лжи»
3сегодня, 08:32
Головин об интенсивности в Европе: «Гораздо выше. После сборной кажется, что здесь футбол быстрее. Нужно время, чтобы адаптироваться»
3сегодня, 08:30
Рекомендуем