«Барса» – это мафия», «продай мне ложу, Лапорта» и «толстяк» скандировали фанаты «Хетафе» во время матча

Фанаты «Хетафе» скандировали оскорбительные кричалки о «Барсе» и ее президенте.

Вчера «Хетафе» и «Барселона » сыграли вничью (1:1) в 20-м туре Ла Лиги .

Болельщики домашней команды исполнили кричалки, отсылающие к решению Высшего совета по спорту (CSD) о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора , а также действиям Жоана Лапорты по продаже VIP-мест на «Камп Ноу».

Так, на кадрах Movistar+ слышно, как фанаты скандировали: «Это мафия, «Барса» – это мафия».

Кроме того, они обращались к президенту «Барсы»: «Продай мне ложу, Лапорта, продай мне ложу». Также в его адрес кричали: «Лапорта, толстяк, ты обожаешь Phoskitos (марка печенья – Спортс’‘)».

Фанатам «Хетафе» запретили показывать на матче с «Барсой» баннер «потолок зарплат не для тех, кто подкупает судей»