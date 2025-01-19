Шавло о Головине: «Сможет играть в любом клубе. Есть «Сити» или «МЮ», у них будет перестройка в ближайшее время»
– Когда в составе ЦСКА появился такой футболист, как Головин, было сразу понятно, что это игрок потенциально высокого уровня?
– Он постепенно улучшал свое мастерство и дошел до определенного уровня. Задатки были, но я считаю, что у всех, кто играет в РПЛ, есть задатки. Главное их развить, и Саша их развил, армейский клуб ему помог. Он стал ведущим игроком ЦСКА и сборной.
В «Монако» он уже игрок основного состава, ведущий игрок клуба.
– Пора перебираться в клуб выше?
– Все зависит от тренера, от системы игры клуба. «Монако» тоже считается топ‑клубом Франции. Уровень, который показывает Саша, говорит о том, что он сможет составить конкуренцию игрокам европейских топ‑клубов.
– Видите ли его в каком‑то определенном клубе?
– Есть много клубов. Тот же «Манчестер Сити» или «Манчестер Юнайтед», у них будет перестройка в ближайшее время. Саша сможет играть в любом клубе, – сказал бывший футболист «Спартака».
Головин играет в чемпионате Франции, куда перешел из ЦСКА, с 2018 года. В этом сезоне российский полузащитник провел за «Монако» 21 матч, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Полная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке.
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