Шавло о Головине: «Сможет играть в любом клубе. Есть «Сити» или «МЮ», у них будет перестройка в ближайшее время»

Сергей Шавло считает, что Александр Головин готов к «Ман Сити» или «Ман Юнайтед».

– Когда в составе ЦСКА появился такой футболист, как Головин, было сразу понятно, что это игрок потенциально высокого уровня?

– Он постепенно улучшал свое мастерство и дошел до определенного уровня. Задатки были, но я считаю, что у всех, кто играет в РПЛ , есть задатки. Главное их развить, и Саша их развил, армейский клуб ему помог. Он стал ведущим игроком ЦСКА и сборной.

В «Монако» он уже игрок основного состава, ведущий игрок клуба.

– Пора перебираться в клуб выше?

– Все зависит от тренера, от системы игры клуба. «Монако» тоже считается топ‑клубом Франции. Уровень, который показывает Саша, говорит о том, что он сможет составить конкуренцию игрокам европейских топ‑клубов.

– Видите ли его в каком‑то определенном клубе?

– Есть много клубов. Тот же «Манчестер Сити » или «Манчестер Юнайтед », у них будет перестройка в ближайшее время. Саша сможет играть в любом клубе, – сказал бывший футболист «Спартака».

Головин играет в чемпионате Франции, куда перешел из ЦСКА, с 2018 года. В этом сезоне российский полузащитник провел за «Монако» 21 матч, забил 2 мяча и сделал 1 голевую передачу. Полная статистика 28-летнего игрока доступна по ссылке .