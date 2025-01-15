Головин о том, что ничего не выиграл с «Монако»: «Я никогда не мыслил трофеями. Когда переходил, думал о том, чтобы поиграть на более высоком уровне, чем в РПЛ»

Александр Головин не измеряет свою карьеру титулами.

– У вас пока нет трофеев в составе «Монако». Могли представить, что за семь лет ничего здесь не выиграете?

– Я, в принципе, никогда не мыслил трофеями. Вот многие игроки говорят: «Я пришел сюда за титулами». Это круто, это понятно.

Но когда я сюда переходил, у меня была мысль о том, чтобы попробовать себя в Европе, то есть поиграть на высоком уровне, более высоком, чем в нашей лиге.

– Прошлый сезон для вас вышел просто фантастическим. С чем лично для себя связываете такую удачную игру?

– Просто команда тоже хорошо играла, пришел хороший тренер [Ади Хюттер]. И получилась такая «химия» между игроками и тренером. Думаю, что как-то это все в общем сложилось, отовсюду понемножку, – сказал полузащитник монегасков.

У Головина нет трофеев с «Монако» – он проиграл с клубом «ПСЖ» в финалах Кубка и Суперкубка Франции и стал вторым в Лиге 1. Россиянин играет в Европе с 2018-го