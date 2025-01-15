Александр Головин: «Завершать карьеру буду точно в России – скучаю по стране, менталитету. Не представляю себя в «Спартаке». В каком-то другом клубе – да»

Александр Головин заявил, что намерен завершить карьеру в РПЛ.

Хавбек выступает за «Монако» с 2018 года.

– Вы ранее рассказывали об интересе к вам со стороны «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Появились ли еще какие-то новые претенденты на вас за последнее время?

– В последнее время ничего такого не слышал, не знаю.

– Что вообще должно случиться, чтобы вы всерьез задумались о переходе в другой европейский клуб?

– Если это будут супергранды какие-то, тогда буду думать.

– Если условный «Реал» придет?

– Да, по такому типу.

– А можете вообще представить, что так и завершите карьеру в «Монако»?

– Конечно, могу. Вернее, совсем завершить – нет-нет-нет, это неправильно.

Завершать карьеру я буду точно в России – это 100%. Я в любом случае хочу поиграть в России, вернуться в нашу страну, потому что в любом случае очень скучаю по ней.

Как бы там ни было, как бы я тут уже ни адаптировался, как бы мне ни было тут хорошо, как бы ко мне ни относились, в любом случае скучаю по своей стране, по нашему менталитету.

И доигрывать – не знаю сколько, тяжело загадывать – точно буду в России.

– В России можете себя представить в майке еще какого-нибудь клуба, кроме ЦСКА?

– Сейчас сложно сказать.

Я знаю, что не получится представить себя в «Спартаке », в спартаковской футболке. Это точно. Но в каком-то другом клубе – я думаю, что да, – сказал полузащитник «Монако» Александр Головин .