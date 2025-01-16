Головин об интенсивности в Европе: «Гораздо выше. После сборной кажется, что здесь футбол быстрее. Нужно время, чтобы адаптироваться»

Александр Головин высказался о разнице в уровне сборной России и «Монако».

«Тренировки как тренировки, у всех упражнения плюс-минус одинаковые. Нет каких-то упражнений, которые ты ни разу в жизни не видел. А в плане уровня – да. Уровень интенсивности здесь гораздо выше.

Если возвращаешься из сборной, кажется, что здесь футбол быстрее, ты подстроиться еще под него не можешь. Нужно время, чтобы адаптироваться. И так же наоборот, – сказал полузащитник «Монако ».