Головин об интенсивности в Европе: «Гораздо выше. После сборной кажется, что здесь футбол быстрее. Нужно время, чтобы адаптироваться»
Александр Головин высказался о разнице в уровне сборной России и «Монако».
«Тренировки как тренировки, у всех упражнения плюс-минус одинаковые. Нет каких-то упражнений, которые ты ни разу в жизни не видел. А в плане уровня – да. Уровень интенсивности здесь гораздо выше.
Если возвращаешься из сборной, кажется, что здесь футбол быстрее, ты подстроиться еще под него не можешь. Нужно время, чтобы адаптироваться. И так же наоборот, – сказал полузащитник «Монако».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
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