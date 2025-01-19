  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис о Головине: «Не впечатляет статистика в этом сезоне. Обычно оказывает больше влияния на игру «Монако» и набирает больше результативных действий»
7

Канчельскис о Головине: «Не впечатляет статистика в этом сезоне. Обычно оказывает больше влияния на игру «Монако» и набирает больше результативных действий»

Андрей Канчельскис высказался об игре Александра Головина в этом сезоне.

В 14 матчах за «Монако» в Лиге 1 у российского полузащитника 2 забитых мяча и ни одной результативной передачи.

«Не стал бы выговорить о каком-то спаде у Головина. Но, конечно, его статистика в сезоне-2024/2025 не впечатляет.

Обычно Александр оказывает больше влияния на игру своей команды и набирает больше результативных действий. Может, приберег все силы на вторую половину сезона», – отметил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoМонако
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoАндрей Канчельскис
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент о травме Головина: «Нога в норме, Саша готовится к матчу с «Астон Виллой»
1сегодня, 04:46
«Монако» Головина проиграл «Монпелье» с последнего места (1:2), иорданец Аль-Тамари сделал дуьль. У монегасков 1 победа в 8 последних матчах
717 января, 19:58
Головин считает, что «Монако» на уровне «ПСЖ» и может побороться за Лигу 1: «Они тоже будут терять очки. При Месси и Неймаре с ними проще было играть с мячом, сейчас обороняются буквально все»
115 января, 11:05
Головин – лучший футболист 2024 года в России по версии журнала «Футбол»
815 января, 10:11
Рекомендуем
Главные новости
Экс-судья Эстрада о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Явный пенальти. Не понимаю, почему арбитр не сигнализирует об этом, а ВАР не принимает меры»
1117 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» примет «Эмполи», «Лацио» в гостях у «Вероны», «Фиорентина» сыграла 1:1 с «Торино»
11228 минут назад
«Барса» готовит игроков под свои потребности, игроки «Реала» могут лучше адаптироваться к любым командам». Воспитанник каталонцев Каррьон об академиях
931 минуту назад
Юран о легионерах: «Мы их целуем в пятую точку и сдуваем пылинки. У нас должно появиться самоуважение»
1846 минут назад
«Асенсио похож на Рамоса. Он лидер и может стать капитаном «Реала». Первый тренер Рауля о защитнике
1246 минут назад
«Ботафого» готов предложить «Зениту» 10 млн евро за Артура
2255 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом», «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Валенсии», «Сельта» – «Атлетик»
21757 минут назадLive
Экс-судья Фернандес о падении Кунде при угловом «Барсы»: «Это не результат захвата, он был готов упасть. ВАР умывает руки, это не имеет прямого отношения к игре»
26сегодня, 12:58
«Критика Анчелотти похожа на историю с Дель Боске. Была абсурдная теория, что за его командами нет большой работы, но без нее нельзя выиграть так много важных титулов». Экс-тренер «Лас-Пальмаса» о «Реале»
37сегодня, 12:47
Сергей Юран: «Российские тренеры сидят без работы, а иностранцы, невостребованные у себя на родине, возглавляют наши команды»
87сегодня, 12:46
Ко всем новостям
Последние новости
Радимов о Соболеве: «В «Зените» конкуренция выше, чем в «Спартаке». Все зависит только от него. Если брать его полгода, то это провал. Но у него еще несколько лет контракта»
13 минут назад
«Интер» – «Эмполи». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
113 минут назад
Хавбек «Ариса» Мончу о дерби с ПАОК: «В городе витает дух дерби. Нам самое время реагировать на неудачный период»
18 минут назад
«Ипсвич» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
418 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА играет с узбекским АГМК, «Ростов» – с «Родиной», «Пари НН» против «Раднички Крагуевац»
523 минуты назадLive
Рэшфорд не попал в заявку «МЮ» на «Брайтон». Переговоры с «Барсой» и «Дортмундом» планируются на следующей неделе
526 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
9сегодня, 04:32
Вратарь «Акрона» Волков: «Дзюба – живая легенда российского футбола. Он нам очень нужен»
3сегодня, 12:32
Гиттенс может уйти из «Боруссии», если клуб не попадет в ЛЧ. Вингер интересен «Баварии», «Челси» и «МЮ»
3сегодня, 12:30
Тчуамени пропустит матч «Реала» с «Лас-Пальмасом» из-за дискомфорта в левой ноге
4сегодня, 12:18
Рекомендуем