Канчельскис о Головине: «Не впечатляет статистика в этом сезоне. Обычно оказывает больше влияния на игру «Монако» и набирает больше результативных действий»

Андрей Канчельскис высказался об игре Александра Головина в этом сезоне.

В 14 матчах за «Монако » в Лиге 1 у российского полузащитника 2 забитых мяча и ни одной результативной передачи.

«Не стал бы выговорить о каком-то спаде у Головина . Но, конечно, его статистика в сезоне-2024/2025 не впечатляет.

Обычно Александр оказывает больше влияния на игру своей команды и набирает больше результативных действий. Может, приберег все силы на вторую половину сезона», – отметил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».