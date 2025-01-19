Канчельскис о Головине: «Не впечатляет статистика в этом сезоне. Обычно оказывает больше влияния на игру «Монако» и набирает больше результативных действий»
Андрей Канчельскис высказался об игре Александра Головина в этом сезоне.
В 14 матчах за «Монако» в Лиге 1 у российского полузащитника 2 забитых мяча и ни одной результативной передачи.
«Не стал бы выговорить о каком-то спаде у Головина. Но, конечно, его статистика в сезоне-2024/2025 не впечатляет.
Обычно Александр оказывает больше влияния на игру своей команды и набирает больше результативных действий. Может, приберег все силы на вторую половину сезона», – отметил бывший футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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