Головин считает, что «Монако» на уровне «ПСЖ» и может побороться за Лигу 1: «Они тоже будут терять очки. При Месси и Неймаре с ними проще было играть с мячом, сейчас обороняются буквально все»

Александр Головин считает, что «Монако» и «ПСЖ» схожи по уровню.

– Возвращаясь к чемпионату, отставание от «ПСЖ» – 10 очков. Есть ли еще шансы побороться за титул?

– Считаю, что есть. В любом случае нельзя мыслить так, что шансов нет. Зачем тогда играть? Они тоже будут ошибаться, терять очки, я уверен в этом. При этом нам нужно сократить количество своих ошибок. Нужно будет играть как минимум лучше, чем в первой половине сезона. Тогда у нас будет шанс.

– Раньше вы говорили, что Килиан Мбаппе во многом делал разницу для «ПСЖ». Сейчас его нет. Сильно ли изменилась их игра? Возможно, вы сами после его отъезда стали против них выходить более уверенно?

– На самом деле, да. У них, понятное дело, изменилась игра, стала более командной. Они перестали быть зависимы от одного игрока или двух-трех, как раньше, когда там были Лионель Месси, Неймар. Они стали коллективом на поле. Это тоже изменило их в сторону более качественной игры в обороне.

Раньше было проще с ними играть, когда у тебя есть мяч. Сейчас, когда у тебя есть мяч, они обороняются буквально все. Поэтому в каком-то плане есть плюс, а в каком-то – минус, что потеряли Мбаппе. В любом случае – команда высочайшего уровня, и с ними тяжело играть.

– Сейчас «Монако» и «ПСЖ» – команды схожего уровня?

– Считаю, что да, – сказал полузащитник «Монако ».