У Ольмо растяжение камбаловидной мышцы. Он пропустит игру с «Бенфикой» в ЛЧ
Дани Ольмо получил травму.
«Барселона» сообщила, что у полузащитника растяжение правой камбаловидной мышцы.
В каталонском клубе уточнили, что он пропустит ближайший матч – против «Бенфики» в Лиге чемпионов 21 января.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт «Барселоны» в X
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