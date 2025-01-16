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Ольмо между Месси и Роналду выбрал Лео: «Лучший в истории»

Дани Ольмо назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Полузащитник «Барселоны» ответил на вопросы блогера Адри Контрераса. Ольмо рассказал, что Эрик Гарсия – его лучший друг в раздевалке и что именно он смотрит больше всего футбольных матчей.

Говоря о партнерах по команде, испанец заявил, что был бы готов сразиться в боксерском поединке с Ферраном Торресом, а также отметил, что Ламин Ямаль может выиграть столько «Золотых мячей», сколько захочет.

Кроме того, в ответ на предложение выбрать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду Ольмо заявил, что предпочитает аргентинца, поскольку тот – «лучший в истории».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Mundo Deportivo
logoЛа Лига
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