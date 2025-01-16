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Ракитич о ситуации с регистрацией Ольмо: «Мне все равно, касается ли это «Барсы», «Реала», «Атлетико» или другой команды. Мне не нравится, когда футболист не может играть из-за нефутбольных проблем»

Иван Ракитич высказался о ситуации с Дани Ольмо и Пау Виктором.

Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Сообщалось, что Ла Лига намерена подать апелляцию на это решение.

Рафинья сказал, что, возможно, подумал бы, стоит ли переходить в «Барсу» на фоне всей ситуации. Как вы видите все, что происходит вокруг «Барселоны»?

– Я не нахожусь внутри клуба и не знаю всей ситуации. Очевидно, что для всех правила одинаковы, но я хочу выразить свое полное доверие Лапорте и передать поддержку как Дани Ольмо, так и Пау Виктору. Особенно Ольмо, потому что, для меня он все еще хорват (Ольмо выступал за «Динамо» Загреб в начале карьеры – Спортс”).

В каком-то смысле хорошо, что это случилось с двумя воспитанниками клуба, которые мечтают играть за «Барселону». В противном случае это было бы еще тяжелее. Надеюсь, что ситуация решится и больше никогда не повторится ни с «Барселоной», ни с какой-либо другой командой, потому что, как коллеге по профессии, за этим грустно наблюдать.

Мне все равно, касается ли это игроков «Реала», «Атлетико» или любой другой команды. Мне не нравится, когда игрок не может играть из-за нефутбольных проблем. Тем более, когда речь идет о Дани, которого я очень уважаю. Помню, когда он еще играл за «Динамо», у нас было мероприятие в Загребе с Adidas, и я пытался уговорить его выступать за Хорватию... но это оказалось невозможным. Он сильный парень, и я желаю ему всего наилучшего. Уверен, он принесет много радости Испании и «Барселоне», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoИван Ракитич
logoДани Ольмо
logoПау Виктор
logoЛа Лига
logoБарселона
logoХайдук
logoвысшая лига Хорватия
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