Пеллегрини об 1:5 от «Барсы»: «Они находятся в отличной форме, «Бетис» позволил им слишком много. Надеюсь, Ямаль продолжит прогрессировать, ведь он еще очень молод»

Мануэль Пеллегрини высказался о поражении от «Барселоны» (1:5).

«Оценка неудовлетворительная. Мы столкнулись с сильной «Барселоной». Она находится в отличной форме, демонстрирует очень высокий уровень, но я думаю, что мы допустили слишком много ошибок в обороне.

Думаю, в Севильи (матч 16-го тура Ла Лиги с «Барсой» – 2:2) мы заслуживали победу. Тогда мы были более агрессивны в обороне. Сегодня мы позволили им слишком много.

Нам известен уровень Ламина (Ямаля), они создавали опасность с нескольких зон. Отсутствие агрессивности при отборе стало одним из самых важных факторов. В «Барселоне» сейчас 4-5 игроков в отличной форме, и это не только Ламин. Рафинья, Педри , Ольмо ....

Я не тот, кто должен говорить о «Барселоне». Надеюсь, Ламин продолжит прогрессировать, ведь он еще очень молод. На жеребьевке нам не повезло, так как пришлось играть здесь. Возможно, дома команда выглядела бы иначе. Никто не может упрекнуть Витора Роке в недостатке старания. У него много достоинств, но он еще очень молод. В будущем он станет важным игроком», – сказал главный тренер «Бетиса ».