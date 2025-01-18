Журналист Джулини: «Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги»

Итальянский журналист высказался о возможном переходе Ивана Илича в Мир РПЛ.

«На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А «Торино » не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги», — сказал журналист Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини.

Ранее сообщалось об интересе «Спартака » к футболисту.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.