Журналист Джулини: «Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги»
Итальянский журналист высказался о возможном переходе Ивана Илича в Мир РПЛ.
«На сегодняшний день ситуация такова, что переходу будет сложно состояться. Илич не хочет играть в России, потому что там нет еврокубков. А «Торино» не хочет продавать его, если только за очень хорошие деньги», — сказал журналист Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини.
Ранее сообщалось об интересе «Спартака» к футболисту.
Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. В этом сезоне хавбек провел 13 матчей во всех турнирах, забил гол и сделал результативную передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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