Мостовой об Иличе в «Спартаке»: «Зачем ему сейчас ехать в РПЛ? Только из-за денег, футбольных причин нет»

Александр Мостовой отреагировал на возможный трансфер Ивана Илича в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке полузащитника «Торино», а он готов перейти в московский клуб.

«Илич может перейти в «Спартак» за 20 млн евро? Ничего себе, вот это деньги.

Помню, что его прошлым летом хотел купить «Зенит», странно, почему он не перешел туда.

Илич – качественный футболист, но зачем ему сейчас ехать в РПЛ? Наверное, только из-за денег. Футбольных причин нет», – сказал экс-игрок красно-белых.

Контракт Илича с «Торино» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.

В текущем сезоне на счету серба 13 матчей и 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке .

«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)