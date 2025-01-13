Мостовой об Иличе в «Спартаке»: «Зачем ему сейчас ехать в РПЛ? Только из-за денег, футбольных причин нет»
Ранее сообщалось, что красно-белые заинтересованы в покупке полузащитника «Торино», а он готов перейти в московский клуб.
«Илич может перейти в «Спартак» за 20 млн евро? Ничего себе, вот это деньги.
Помню, что его прошлым летом хотел купить «Зенит», странно, почему он не перешел туда.
Илич – качественный футболист, но зачем ему сейчас ехать в РПЛ? Наверное, только из-за денег. Футбольных причин нет», – сказал экс-игрок красно-белых.
Контракт Илича с «Торино» рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 млн евро.
В текущем сезоне на счету серба 13 матчей и 1 гол. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
«Зенит» не будет бороться со «Спартаком» за Илича. Петербуржцы интересовались хавбеком «Торино» летом (Metaratings)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий