Андрей Лунев: «С Месси и Роналду хотел бы поиграть! Вы же понимаете, почему сейчас к нам не едут футболисты такого уровня. Надо работать в нынешних условиях»

Андрей Лунев пошутил, что хочет увидеть Лионеля Месси и Криштиану Роналду в РПЛ.

– Хотели бы видеть в РПЛ игроков уровня Илича?

– Я бы хотел с Месси и Роналду поиграть!

Вы же понимаете, почему сейчас к нам не едут футболисты такого уровня. Надо здраво оценивать нынешнюю ситуацию. И работать в нынешних условиях, – сказал голкипер «Динамо».

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