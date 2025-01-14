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Андрей Лунев: «С Месси и Роналду хотел бы поиграть! Вы же понимаете, почему сейчас к нам не едут футболисты такого уровня. Надо работать в нынешних условиях»

Андрей Лунев пошутил, что хочет увидеть Лионеля Месси и Криштиану Роналду в РПЛ.

– Хотели бы видеть в РПЛ игроков уровня Илича?

– Я бы хотел с Месси и Роналду поиграть!

Вы же понимаете, почему сейчас к нам не едут футболисты такого уровня. Надо здраво оценивать нынешнюю ситуацию. И работать в нынешних условиях, – сказал голкипер «Динамо».

Трансфер Илича в «Спартак» приостановлен. Хавбек «Торино» пропустит месяц из-за мышечной травмы

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoИван Илич
logoАндрей Лунев
logoДинамо Москва
logoЛионель Месси
logoСоветский спорт
logoпремьер-лига Россия
logoКриштиану Роналду
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