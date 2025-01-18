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  • «Барса» недовольна отсутствием полицейского сопровождения в Мадриде перед матчем с «Хетафе». Подобная ситуация возникала и перед класико в апреле 2024-го
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«Барса» недовольна отсутствием полицейского сопровождения в Мадриде перед матчем с «Хетафе». Подобная ситуация возникала и перед класико в апреле 2024-го

В «Барселоне» недовольны отсутствием полицейского сопровождения в Мадриде.

Каталонский клуб прибыл сегодня днем в столицу Испании на матч Ла Лиги против «Хетафе».

Как передает Mundo Deportivo, «Барселона» выразила недовольство отсутствием полицейского сопровождения в аэропорту и на автобусном маршруте до отеля. Негодование клуба связано с тем, что уже второй год подряд Национальная полиция не сопровождает команду в поездках в Мадрид, учитывая, что в этом году было заранее сообщено, что сопровождение будет предоставлено.

Подобная ситуация уже возникала перед матчем с «Реалом» в апреле 2024 года, что в тот момент вызвало удивление у представителей клуба. Тогда некоторые болельщики смогли обойти охранные меры у отеля. Отмечается, что во время текущего визита возле отеля не было большого скопления фанатов «Барсы», что позволило избежать инцидентов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХетафе
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