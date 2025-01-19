Фанатам «Хетафе» запретили показывать на матче с «Барсой» баннер «потолок зарплат не для тех, кто подкупает судей»
Фанатам «Хетафе» запретили показывать оскорбляющий «Барселону» баннер.
«Хетафе» принимает «блауграну» в 20-м туре Ла Лиги (1:1, перерыв).
Болельщики хозяев планировали вывесить баннер с надписью «потолок зарплат не для тех, кто подкупает судей». Однако комиссия по безопасности запретила проносить этот баннер на стадион, заявив, что он «разжигает ненависть и может вызвать беспорядки среди болельщиков, что может привести к насилию».
Фанатское объединение Fondo Azulón подтвердило информацию о запрете в соцсетях.
Фанаты «Хетафе» скандировали «нахер «Барсу»!» перед матчем и принесли посвященный каталонцам баннер: «Та же игра, другие правила»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: COPE
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