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  • Фанаты «Барсы» скандировали «мадридиста – сукины дети», «нахер «Эспаньол», «Бордалас – сукин сын» на матче с «Хетафе». Ла Лига подала жалобу
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Фанаты «Барсы» скандировали «мадридиста – сукины дети», «нахер «Эспаньол», «Бордалас – сукин сын» на матче с «Хетафе». Ла Лига подала жалобу

Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки на игре с «Хетафе».

Матч 7-го тура Ла Лиги завершился домашней победой каталонцев со счетом 1:0. 

Ла Лига сообщила, что направила жалобу на поведение болельщиков хозяев в Комитет по борьбе с насилием при Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Это связано с кричалками, которые звучали во время встречи. 

На 40-й минуте фанаты «Барселоны» из объединения Espai d’Animació кричали Puta el Espanyol (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Эспаньол»!» – Спортс’‘).

На 47-й минуте члены той же группы болельщиков скандировали «мадридиста – сукины дети». 

На 69-й минуте с сектора Espai d’Animació звучали оскорбления в адрес тренера «Хетафе»: «Бордалас – сукин сын». 

В пресс-релизе отмечается, что оскорбительные кричалки скандировали только фанаты из указанного объединения. Остальные болельщики вели себя подобающим образом. 

«Мадридиста – сукины дети, их матери любят трахаться в жопу», «Гути – педик», «викинги» будут сосать наши члены», «кто не скачет, тот «индеец»!» Ла Лига пожаловалась на кричалки фанатов «Атлетико» и «Реала»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Ла Лиги
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoХетафе
logoЭспаньол
logoЛа Лига
болельщики
Федерация футбола Испании
logoПепе Бордалас
брань
контент
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