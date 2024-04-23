Брат Педри ответил на твит, где хавбека «Барсы» назвали «растраченным талантом с нулевым тестостероном»: «Ты лжец и полный придурок. Сомневаться в его трудолюбии – значит не знать ничего»

Теги Барселона Ла Лига болельщики соцсети Педри брань контент Футбол

Брат Педри жестко ответил на критику полузащитника «Барселоны» в соцсетях.

Фернандо Гонсалес отреагировал на пост одного из болельщиков каталонского клуба в твиттере, опубликованный после поражения «Барселоны» в класико (2:3).

«Нам нужно серьезно поговорить о Педри. Растраченный талант с нулевым тестостероном и дурным характером – вся Барселона знает, что они с братом делают по ночам. Физически его хватает не больше чем на 30 минут, и он чаще травмирован, чем играет», – говорится в твите.

Брат полузащитника «Барсы» поделился скриншотом публикации в сторис и прокомментировал ее содержание.

«Должно быть, ты клоун. Тебе может нравиться или не нравиться спортивная карьера моего брата, но ставить под сомнение его труд и приверженность – это значит быть невежественным и вообще не знать нас. Ты лжец и полный придурок.

Опровергать что-либо кажется мне глупостью, потому что это часть работы, но как можно говорить о том, что мы делаем по ночам? Во-первых, если мы куда-то ходим, то это потому что мы молоды, и мы тоже люди. Во-вторых, обычно мы ужинаем, смотрим футбол, чистим зубы и ложимся спать – возможно, ты имеешь в виду это.

Жизнь все расставляет по своим местам. Хотя сейчас все сводится к критике, я знаю своего брата лучше других, и я уверен, что благодаря его работе и самопожертвованию жизнь даст ему то, чего он заслуживает, это только вопрос времени», – написал Фернандо Гонсалес.

38 комментариев
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Педри не может набрать форму и это очень плохо . Видно , что не хватает сил на весь матч . Надо улучшать физические данные и все будет ок .
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Педри надо дать отдохнуть и выпускать на 20-30 минут, Фермин заслужил играть в старте да и опыта наберётся
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Ответ SaH4r.
Педри надо дать отдохнуть и выпускать на 20-30 минут, Фермин заслужил играть в старте да и опыта наберётся
а когда он успел устать ? он месяц играет, месяц лечится
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Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Педри уже сдувается, как я и предполагал ранее. Ведь все заметили, что каталонские полуфабрикаты резко сдают после 20-22 лет? Тельокуэнкакркичдеулофеуфатипуч, имя им легион. Видимо, дело в нереальном количестве фармакологии, которую юным каталонцам с детства вкалывают. Раз один раз прокатило с Лёликом, которого с ранних лет накачивали как бройлера гормонами, то и с остальными можно делать так же.
Ты хоть закусывай:)
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Педри в том сезоне был крут. В этом как-то слабовато выглядит
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Ответ ljolik888
Педри не может набрать форму и это очень плохо . Видно , что не хватает сил на весь матч . Надо улучшать физические данные и все будет ок .
всей Брасе нужна лютая предсезонка, чтобы бегать по воскресеньям как Винисиус с Родриго, которые улетают в контру
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Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Педри уже сдувается, как я и предполагал ранее. Ведь все заметили, что каталонские полуфабрикаты резко сдают после 20-22 лет? Тельокуэнкакркичдеулофеуфатипуч, имя им легион. Видимо, дело в нереальном количестве фармакологии, которую юным каталонцам с детства вкалывают. Раз один раз прокатило с Лёликом, которого с ранних лет накачивали как бройлера гормонами, то и с остальными можно делать так же.
Педри не их воспитанник
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ну либо Шулер, либо Должуня
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Ответ densdens17
Ты хоть закусывай:)
А как ему это поможет, он же Кон Чен Ый ?
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Ответ Мохнатый55
Месси, Хави и Педро это самые слабые выпускники в истории. Вот только Халилович и Кейррисон когда успели воспитанниками стать?
Да и Педри(если речь идёт про нынешнего) тоже не выпускник Барселоны
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Ответ Tollie
растраченный талант с нулевым тестостероном - так можно описать абсолютно любого выпускника ла масии и легенду барсы. загибаем пальцы: гай ассулин боян кркич джованни дос сантос месси жеффрен куэнка тельо гави хави педри педро марк кроссас андреу фонтас муньеса деулофеу кейриссон рафинья халилович мунир
Месси, Хави и Педро это самые слабые выпускники в истории. Вот только Халилович и Кейррисон когда успели воспитанниками стать?
+2
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Ответ Футбол_это_жизнь
Оооо ты докатился до хейта Педри! Осталось только признаться, что ты маргариновый!
Маргарин с лица своего сотри.
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Ответ Эркинбек Апаканов
После 70-й минуту вся полузащита барсы еле двигалась, Браим в соло проходил всех.
Это не оправдание для Педри, который вышел не с первых минут. Он когда этот отбор обозначил, я просто за голову схватился. Реально впечатление было, что чел ночами не спит.
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Ответ Любезный Коссутий
ну либо Шулер, либо Должуня
Либо плод их любви. Как раз редко их видим, есть чем заняться, видимо🤓
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Ответ Взвешенный вомбат Китая
Пусть брат пересмотрит момент с третьим голом. Честно, это какое-то позорище было, так не может играть футболист средней линии.
После 70-й минуту вся полузащита барсы еле двигалась, Браим в соло проходил всех.
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Ответ Oliver Kromwel
Мне даже страшно представить, чем этот Педри занимается с братом по ночам
Звенящая пошлость
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Ответ Грейди Дик Грейди Дика
Педри уже сдувается, как я и предполагал ранее. Ведь все заметили, что каталонские полуфабрикаты резко сдают после 20-22 лет? Тельокуэнкакркичдеулофеуфатипуч, имя им легион. Видимо, дело в нереальном количестве фармакологии, которую юным каталонцам с детства вкалывают. Раз один раз прокатило с Лёликом, которого с ранних лет накачивали как бройлера гормонами, то и с остальными можно делать так же.
Пуч - отдельная история. Этот за рамками статей в СМИ и не взлетал никуда, его ни один тренер даже в основную команду не брал. Помнится, Аленью ещё прочили в гоаты лет так 6-7 назад.
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Ответ Леван Сиукаев
с утра уже на третьей новостной платформе прочитал данную новость,как будто этот болельщик что то невероятное сказал. да я уже устал об этом говорить и писать про Педри (ну кроме его ночных похожднениях,по объективным причинам,из Владикавказа трудно уследит за этим)и за одно и про Френки тоже.вед всё то что этот болельщик сказал,лежит на поверхности,и если человек хоть чуть чуть разбирается в футболе,или не ослеп обеими глазами, или же он не брат Педри,невозможно это не заметит. и да ещё,судья по высказываниям родственника Педри,думаю сестра Криштиану на порядок умнее его будет
Ахаххаахах, сестра Криштиано, брат Педри, мама Рабьо, жена Икарди, персонажи из одной вселенной))
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Ответ VuNePonimaete
Педри в том сезоне был крут. В этом как-то слабовато выглядит
Да ему никак в темп сезона не вписаться, плюс мелкие травмы. Критикующий, конечно, полную чушь сморозил. Лучше иметь нулевой тестостерон, будучи игроком Барсы и играя в Ла Лиге, пусть и с переменным пока успехом, чем иметь завышенные показатели, которые работают вместо мозгов и тащат, пардон, выс***ться в соцсетях :)
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Открыт новый персонаж Брат Педри.
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с утра уже на третьей новостной платформе прочитал данную новость,как будто этот болельщик что то невероятное сказал. да я уже устал об этом говорить и писать про Педри (ну кроме его ночных похожднениях,по объективным причинам,из Владикавказа трудно уследит за этим)и за одно и про Френки тоже.вед всё то что этот болельщик сказал,лежит на поверхности,и если человек хоть чуть чуть разбирается в футболе,или не ослеп обеими глазами, или же он не брат Педри,невозможно это не заметит. и да ещё,судья по высказываниям родственника Педри,думаю сестра Криштиану на порядок умнее его будет
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Что за истерика? Спад у молодого футболиста на фоне общекомандного спада это такой шок для людей, что сразу крест ставят? Алло ребят, вы же помните как мы в Рэшфорда 10 лет верили и говорили, вот-вот должен раскрыться?
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Встречаем брата Педри на спортсе! "Сестра Роналду" и "окружение Месси" уже не справляются, нужны перемены
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Педри слабо смотрится при оборонительных действиях. Такое ощущение, что еле волочит ноги. Но созидает и держит мяч очень круто.
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а мать что сказала?
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Переодически читаю коменты, сейчас прочитал, глоры Барсы, вы очень глупы, так же как и брат этого непрофи, вы смотрите вобщем матчи вашей по глорству команды? У вас тупо пиар игроков, а картина в общем плачевна, Барса аут, ну нет сейчас поколения Иньеста, Хави, Месси, будь ваша команда в чемпионате АПЛ, Бундестим, Сериала максимум 4-5 место при благосклонности судей
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Хейтеры есть у любого популярного человека, можно не реагировать на подобное
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Дочка Карреры, сестра Рональду, сожительница Федуна, бывшая жена Кержакова... Теперь брат Педри. Хороший паноптикум на спортсе рисуется))
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Пусть брат пересмотрит момент с третьим голом. Честно, это какое-то позорище было, так не может играть футболист средней линии.
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Мне даже страшно представить, чем этот Педри занимается с братом по ночам
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