Брат Педри ответил на твит, где хавбека «Барсы» назвали «растраченным талантом с нулевым тестостероном»: «Ты лжец и полный придурок. Сомневаться в его трудолюбии – значит не знать ничего»

Брат Педри жестко ответил на критику полузащитника «Барселоны» в соцсетях.

Фернандо Гонсалес отреагировал на пост одного из болельщиков каталонского клуба в твиттере, опубликованный после поражения «Барселоны» в класико (2:3).

«Нам нужно серьезно поговорить о Педри. Растраченный талант с нулевым тестостероном и дурным характером – вся знает, что они с братом делают по ночам. Физически его хватает не больше чем на 30 минут, и он чаще травмирован, чем играет», – говорится в твите.

Брат полузащитника «Барсы» поделился скриншотом публикации в сторис и прокомментировал ее содержание.

«Должно быть, ты клоун. Тебе может нравиться или не нравиться спортивная карьера моего брата, но ставить под сомнение его труд и приверженность – это значит быть невежественным и вообще не знать нас. Ты лжец и полный придурок.

Опровергать что-либо кажется мне глупостью, потому что это часть работы, но как можно говорить о том, что мы делаем по ночам? Во-первых, если мы куда-то ходим, то это потому что мы молоды, и мы тоже люди. Во-вторых, обычно мы ужинаем, смотрим футбол, чистим зубы и ложимся спать – возможно, ты имеешь в виду это.

Жизнь все расставляет по своим местам. Хотя сейчас все сводится к критике, я знаю своего брата лучше других, и я уверен, что благодаря его работе и самопожертвованию жизнь даст ему то, чего он заслуживает, это только вопрос времени», – написал Фернандо Гонсалес.