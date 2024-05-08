Фанаты «Реала» скандировали «Месси – сукин сын» перед матчем ЛЧ с «Баварией»

Фанаты «Реала» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Лионеля Месси.

Сегодня мадридский « » сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Перед сегодняшней игрой фанаты «Мадрида» на подходе к стадиону « » скандировали: « – сукин сын!»

Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Месси – лучший бомбардир класико с 26 голами.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Начало – в 22:00 по московскому времени.