Фанаты «Реала» скандировали «Месси – сукин сын» перед матчем ЛЧ с «Баварией»

Теги Бавария МЛС Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА болельщики Сантьяго Бернабеу Интер Майами брань контент Футбол

Фанаты «Реала» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Лионеля Месси.

Сегодня мадридский «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

Перед сегодняшней игрой фанаты «Мадрида» на подходе к стадиону «Сантьяго Бернабеу» скандировали: «Месси – сукин сын!»

Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Месси – лучший бомбардир класико с 26 голами.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Начало – в 22:00 по московскому времени. 

60 комментариев
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Представьте, что ваша команда в полуфинале ЛЧ, но вы тем временем думаете только о Месси, который своими друзьями катает в футбол в США и вроде никого не трогает...

Закомплексованные такие:)
+127
-25
+102
Так выглядят комплексы.
+61
-17
+44
Сколько боли он им принёс, до сих пор припекает. Легенда . Забил мячей на Бернабеу больше чем на тренировочном поле базы
+33
-8
+25
Ответ Отец Абду
Представьте, что ваша команда в полуфинале ЛЧ, но вы тем временем думаете только о Месси, который своими друзьями катает в футбол в США и вроде никого не трогает... Закомплексованные такие:)
это называется лучший в истории и хозяин мадридского кабинета
+33
-12
+21
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
А к Месси это какое отношение имеет ? Кстати, не подскажешь кто больше всех забил в ворота Реала ?
+26
-8
+18
Ну сливочных можно понять, столько боли и унижений, сколько принёс им Месси, не приносил никто. Так что такое нельзя забыть
+19
-3
+16
Вот оно настоящее королевское поведение!
+18
-3
+15
Ответ Отец Абду
Представьте, что ваша команда в полуфинале ЛЧ, но вы тем временем думаете только о Месси, который своими друзьями катает в футбол в США и вроде никого не трогает... Закомплексованные такие:)
Согласен не поспоришь
+14
-4
+10
Ответ Дмитрий
Так выглядят комплексы.
Так выглядит быдло, которое есть в каждой среде болельщиков . И судя по видео тут довольно небольшая группа скандировала это , а не целый стадион как у некоторых
+16
-7
+9
Фанаты, фанаты никогда не меняются. Какая же клиника все-таки на фоне фанатов остальных видов спорта, даже хоккея.
+8
-1
+7
Ответ Zidan GOAT
А кто же каждую игру кричит подобное про Вини, не подскажешь?
Все команды Ла Лиги!
+9
-2
+7
Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Месси хозяин реала, посмотри статистику в эль класико и трофеи реала и Барсы времен его выступления, так что да, он именно хозяин клуба Реал Мадрид без кавычек
+10
-4
+6
Как же им больно до сих пор…
+9
-4
+5
Комплексы они такие)
Столько унижений….
+10
-6
+4
массовые глюки что Лео в Баварии?
+3
0
+3
Хорошо Месси наверное жить в головах фанов Реала 24/7
+4
-1
+3
Комплексы - они такие комплексы.
Главное - матч впереди.
+4
-1
+3
Ответ Отец Абду
Представьте, что ваша команда в полуфинале ЛЧ, но вы тем временем думаете только о Месси, который своими друзьями катает в футбол в США и вроде никого не трогает... Закомплексованные такие:)
реал так часто бывает в полуфинале лч , что они могут себе позволить покуражиться над корнишончиком, они и так постоянно в полуфинале это другим надо напрячься чтоб представить это
+7
-5
+2
А Месси тут причем вообще?
+3
-1
+2
Ответ Hans Castorp
Так выглядит быдло, которое есть в каждой среде болельщиков . И судя по видео тут довольно небольшая группа скандировала это , а не целый стадион как у некоторых
В целом фанаты Реала уважают Лео осознают его величие и исторический статус.
Был сам свидетелем этого на Бернабеу в Класико 2018.
+2
0
+2
Ответ Отец Абду
Представьте, что ваша команда в полуфинале ЛЧ, но вы тем временем думаете только о Месси, который своими друзьями катает в футбол в США и вроде никого не трогает... Закомплексованные такие:)
Так это же "королевский" (!!!) клуб.
Короли, разве, закомплексованные?
+4
-2
+2
Странные люди. Интересно, бывает время, когда конкретно эти болельщики ФК Реал Мадрид не думают о Месси?
+3
-1
+2
А про Азара не кричали?
+2
0
+2
>Играют с Баварией
>Орут про Месси

Лол.
+4
-2
+2
Ответ Iamliam
Вот будет неловко, если Реал вылетит сегодня))
Зато будет очень вкусный финал , с победой БД.
Эх мечты, ну а вдруг?)
+1
0
+1
Ответ Hans Castorp
Так выглядит быдло, которое есть в каждой среде болельщиков . И судя по видео тут довольно небольшая группа скандировала это , а не целый стадион как у некоторых
Стыдно за таких болельщиков
+3
-2
+1
Комплексы, они такие
+4
-3
+1
А Месси тут каким боком оказался?
+1
0
+1
какой же позорный клуб наш Реал и его фанаты (фан Реала)
+2
-1
+1
видимо боль не проходит
+2
-1
+1
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