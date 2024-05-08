Фанаты «Реала» скандировали «Месси – сукин сын» перед матчем ЛЧ с «Баварией»
Фанаты «Реала» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Лионеля Месси.
Сегодня мадридский «Реал» сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
Перед сегодняшней игрой фанаты «Мадрида» на подходе к стадиону «Сантьяго Бернабеу» скандировали: «Месси – сукин сын!»
Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Месси – лучший бомбардир класико с 26 голами.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария». Начало – в 22:00 по московскому времени.
Закомплексованные такие:)
Столько унижений….
Главное - матч впереди.
Был сам свидетелем этого на Бернабеу в Класико 2018.
Короли, разве, закомплексованные?
>Орут про Месси
Лол.
Эх мечты, ну а вдруг?)