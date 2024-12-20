  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» – самая нелюбимая команда читателей Marca в Ла Лиге, «Бетис» – любимая. «Реал» стал 8-м в рейтинге, «Атлетико» – 16-м
13

«Барселона» – самая нелюбимая команда читателей Marca в Ла Лиге, «Бетис» – любимая. «Реал» стал 8-м в рейтинге, «Атлетико» – 16-м

Читатели Marca поставили «Барселону» на последнее место в списке любимых команд.

В опросе, организованном испанской газетой, приняли участие 275 тысяч человек. Им было предложено поставить каждому клубу оценку от 0 до 10. «Барселона» получила самый низкий средний балл – 3,79.

В пятерку лучших попали:

1. «Бетис», оценка – 5,78.

2. «Атлетик» – 5,53.

3. «Сосьедад» – 5,36.

4. «Лас-Пальмас» – 5,32.

5. «Сельта» – 5,28.

«Реал Мадрид» стал восьмым (средний балл – 5,12), «Жирона» – пятнадцатой (4,53). «Атлетико» – шестнадцатым (4,35), «Валенсия» – семнадцатой (4,2), «Севилья» – восемнадцатой (4,18). Предпоследнюю строчку занял «Хетафе» (4,17).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoСельта
logoБетис
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoАтлетик
болельщики
logoХетафе
рейтинги
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЖирона
logoСевилья
logoВаленсия
logoЛас-Пальмас
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ханси Флик: «Атлетико» сейчас лучшая команда, надо признать. Но если бы в начале сезона «Барсе» сказали, что 20 декабря будем 1-ми в Ла Лиге и 2-ми в ЛЧ, то мы бы ответили: «Годится, согласны»
9сегодня, 15:59
Флик о матче с «Атлетико»: «Барса» хочет выиграть все трофеи, и начать надо с победы завтра. Должны быть готовы с первой секунды и до самого конца»
6сегодня, 14:25
Симеоне о «Барсе»: «Мне нравится их молодежь, они прекрасно владеют мячом. Рафинья – один из лучших в Ла Лиге благодаря смелости и манере игры»
сегодня, 13:40
Рекомендуем
Главные новости
15-й кубок ЛЧ «Реала» – одно из главных событий 2024-го. Согласны?
17 минут назадСпецпроект
«Реал» отметит победу Винисиуса на The Best перед игрой с «Севильей». Бразилец не сыграет из-за перебора карточек
630 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» примет «Лейпциг», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в выходные
334 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Вероны», «Наполи» сыграет в субботу, «Аталанта» и «Ювентус» – в воскресенье, «Интер» – в понедельник
534 минуты назад
Суперкомпьютер BetVictor поставил «МЮ» на 13-е место по итогам сезона АПЛ – худшее в истории клуба. «Ливерпуль» – 1-й, «Сити» – 4-й
335 минут назад
Винисиус – лучший игрок мира на данный момент по версии GiveMeSport. Салах – 2-й, Родри – 3-й, Мбаппе выше Беллингема, Месси – 10-й
44сегодня, 17:13
Сабо о допинге у Мудрика: «Возможно, кто-то захотел от него избавиться, чтобы не платить большие деньги. В случае 4-летней дисквалификации ничего платить не нужно будет»
33сегодня, 16:59
Александр Дюков: «Футбол остается самым популярным спортом в стране. Виден рост посещаемости. Из 100 самых популярных трансляций три четверти – футбол»
4сегодня, 16:51
Экс-жена Сафонова добивалась психэкспертизы Матвея из-за слов про стресс от выхода против «Монако»: «Поведение говорит о расстройстве. Им руководят синдромы внезапного богатства и сутяжничества»
97сегодня, 16:36
«Локомотиву» интересен Густаво Энрике из «Коринтианса». Отступные 31-летнего защитника для клубов вне Бразилии – 100 млн евро (UOL)
25сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Рубен Семеду о тюрьме: «Это очень страшно, не похоже на то, что в фильмах. Рутина там убивает. Больше всего скучал не по футболу, а по просмотру Netflix, картам или вину у себя дома»
15 минут назад
«Продажа Соболева за 10 млн евро – одна из лучших сделок в истории «Спартака». Повезло избавиться за бешеные деньги. С футболом у него все, похоже». Пономарев о форварде «Зенита»
513 минут назад
Шкриньяр может перейти в аренду в «Галатасарай». Защитник «ПСЖ» открыт для трансфера зимой
449 минут назад
Яп Стам: «МЮ» следует бороться за лучших в мире, и я не уверен, что Дьокереш в их числе. Португальская лига ни в какое сравнение не идет с английской, с Хейлундом было то же самое»
549 минут назад
Артета о прогрессе «Арсенала»: «Сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах. В последние годы нам этого не удавалось, так что это позитивно»
59 минут назад
Мостовой считает, что «Спартак» не поборется за чемпионство без Угальде: «Форвард с 15 голами – это ни фига себе!»
9сегодня, 17:06
Глава боснийской «Слободы» расторг контракты со всеми игроками и тренером после 17 туров: «Мы можем собрать лучшую команду, чем та, что набрала два очка»
5сегодня, 16:48
Аморим о травме Маунта: «Это на несколько недель. Мы постоянно переезжаем, это затрудняет восстановление»
7сегодня, 16:41
Слот о словах Постекоглу про то, что работать тренером сложнее, чем премьер-министром: «Решения премьера немного важнее наших»
2сегодня, 16:13
Диаш выбыл на 3-4 недели. Аканджи вернулся к тренировкам с «Ман Сити»
9сегодня, 16:04
Рекомендуем