«Барселона» – самая нелюбимая команда читателей Marca в Ла Лиге, «Бетис» – любимая. «Реал» стал 8-м в рейтинге, «Атлетико» – 16-м

Читатели Marca поставили «Барселону» на последнее место в списке любимых команд.

В опросе, организованном испанской газетой, приняли участие 275 тысяч человек. Им было предложено поставить каждому клубу оценку от 0 до 10. «Барселона » получила самый низкий средний балл – 3,79.

В пятерку лучших попали:

1. «Бетис », оценка – 5,78.

2. «Атлетик» – 5,53.

3. «Сосьедад » – 5,36.

4. «Лас-Пальмас » – 5,32.

5. «Сельта» – 5,28.

«Реал Мадрид » стал восьмым (средний балл – 5,12), «Жирона» – пятнадцатой (4,53). «Атлетико» – шестнадцатым (4,35), «Валенсия» – семнадцатой (4,2), «Севилья» – восемнадцатой (4,18). Предпоследнюю строчку занял «Хетафе» (4,17).