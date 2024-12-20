«Барселона» – самая нелюбимая команда читателей Marca в Ла Лиге, «Бетис» – любимая. «Реал» стал 8-м в рейтинге, «Атлетико» – 16-м
Читатели Marca поставили «Барселону» на последнее место в списке любимых команд.
В опросе, организованном испанской газетой, приняли участие 275 тысяч человек. Им было предложено поставить каждому клубу оценку от 0 до 10. «Барселона» получила самый низкий средний балл – 3,79.
В пятерку лучших попали:
1. «Бетис», оценка – 5,78.
2. «Атлетик» – 5,53.
3. «Сосьедад» – 5,36.
4. «Лас-Пальмас» – 5,32.
5. «Сельта» – 5,28.
«Реал Мадрид» стал восьмым (средний балл – 5,12), «Жирона» – пятнадцатой (4,53). «Атлетико» – шестнадцатым (4,35), «Валенсия» – семнадцатой (4,2), «Севилья» – восемнадцатой (4,18). Предпоследнюю строчку занял «Хетафе» (4,17).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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