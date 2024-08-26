На «Месталье» кричали «Играть за «Барсу» – значит быть отсталым», называли «сукиными детьми» Левандовского и Феррана и скандировали «Нахер Каталонию». Ла Лига осудила кричалки фанатов «Валенсии»
Болельщики «Валенсии» оскорбляли «Барселону».
В матче 1-го тура Ла Лиги 17 августа «Барселона» одержала победу на «Месталье» со счетом 2:1.
Как сообщает Mundo Deportivo, по итогам матча Ла Лига подала жалобы в Комитет по борьбе с насилием и Комитет по соревнованиям RFEF. В частности, утверждается, что перед началом встречи и по ходу игры на одном из секторов «Местальи» несколько раз звучала кричалка: «Играть за «Барсу» – значит быть отсталым».
Кроме того, Ла Лига осудила выкрики: «Левандовски – сукин сын» и «Ферран Торрес – сукин сын», а также скандирования «¡Puta Barça!» и «¡Puta Cataluña!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу», «нахер Каталонию» – Спортс’‘).
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Это просто язык фактов