На «Месталье» кричали «Играть за «Барсу» – значит быть отсталым», называли «сукиными детьми» Левандовского и Феррана и скандировали «Нахер Каталонию». Ла Лига осудила кричалки фанатов «Валенсии»

Болельщики «Валенсии» оскорбляли «Барселону».

В матче 1-го тура 17 августа « » одержала победу на «Месталье» со счетом 2:1.

Как сообщает Mundo Deportivo, по итогам матча Ла Лига подала жалобы в Комитет по борьбе с насилием и Комитет по соревнованиям RFEF. В частности, утверждается, что перед началом встречи и по ходу игры на одном из секторов «Местальи» несколько раз звучала кричалка: «Играть за «Барсу» – значит быть отсталым».

Кроме того, Ла Лига осудила выкрики: « – сукин сын» и « – сукин сын», а также скандирования «¡Puta Barça!» и «¡Puta Cataluña!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу», «нахер Каталонию» – Спортс’‘).