На «Месталье» кричали «Играть за «Барсу» – значит быть отсталым», называли «сукиными детьми» Левандовского и Феррана и скандировали «Нахер Каталонию». Ла Лига осудила кричалки фанатов «Валенсии»

Теги Барселона Валенсия Ла Лига болельщики Федерация футбола Испании Месталья Роберт Левандовски Ферран Торрес контент Футбол

Болельщики «Валенсии» оскорбляли «Барселону».

В матче 1-го тура Ла Лиги 17 августа «Барселона» одержала победу на «Месталье» со счетом 2:1.

Как сообщает Mundo Deportivo, по итогам матча Ла Лига подала жалобы в Комитет по борьбе с насилием и Комитет по соревнованиям RFEF. В частности, утверждается, что перед началом встречи и по ходу игры на одном из секторов «Местальи» несколько раз звучала кричалка: «Играть за «Барсу» – значит быть отсталым».

Кроме того, Ла Лига осудила выкрики: «Левандовски – сукин сын» и «Ферран Торрес – сукин сын», а также скандирования «¡Puta Barça!» и «¡Puta Cataluña!» (слово puta по-испански значит «шлюха», выражение можно перевести как «нахер «Барсу», «нахер Каталонию» – Спортс’‘).

45 комментариев
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Фанаты «Валенсии» кричали - «Зенит - позop российского футбола!»
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судя по здравому смыслу, эти кричалки куда более оскорбительнее нежели черного назвать черным.. все таки маму оскорбляют, а там просто цвет кожи выделяли, а их арестовали,a тут реальное оскорбление, причем самую главную в жизни человека. ждем арест?
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А если на африканских воспитанников реала косо посмотришь, то сразу в тюрьму
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Падажити. А почему не остановили игру? Почему игроки не ушли с поля? Почему не дисквалифицировали стадион на 100500 матчей? Почему еще нет уголовных дел? Почему-то если одними словами оскорблять людей - это преступление, с которым нельзя мириться. А если другими словами - то просто выразим недовольство и все.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Играть за Барсу - быть отсталым. Гюндоган это понял быстро и уехал обратно в Сити.
Я так понимаю, ждём твой трансфер в Барсу?
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Ответ Kanye East_1116222356
Винисиус задолбал уже провоцировать
к слову, о расизме -ЯМАЛь получил овацию стадиона, того стадиона которую ваш Винисиус обвинил расизме)
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Не любят в Валенсии каталонцев, и не только в футболе. Каталония пытается изображать старшего брата, заявляя что местный валенисийский язык (есть такой, в школе все обязаны его учить) это диалект каталонского. Валенисийцы не считают себя другой нацией (не испанцами) не смотря на наличие своего языка, в отличии от каталонцев.
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Винисиус задолбал уже провоцировать
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А ЛЛ только осудила или будет хоть какое-то разбирательство как в случае с Винисиусом?
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Вот если бы кричали, Барселона позор испанского футбола, то был бы штраф.
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главное чтобы негров неграми не звали.
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Ответ Dizzod
Не любят в Валенсии каталонцев, и не только в футболе. Каталония пытается изображать старшего брата, заявляя что местный валенисийский язык (есть такой, в школе все обязаны его учить) это диалект каталонского. Валенисийцы не считают себя другой нацией (не испанцами) не смотря на наличие своего языка, в отличии от каталонцев.
Плюсую. Вообще когда одна группа людей Х пытается объяснить группе людей Y, что X вообще-то старшие братья Y, и вообще язык Y - это ломаный диалект языка Х, то ничего хорошего не происходит.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Играть за Барсу - быть отсталым. Гюндоган это понял быстро и уехал обратно в Сити.
а почему тогда ты на ветке Гюндо плачешься что Гюндо выгнали?! двуличные барсохейтеры!
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На Месталье всех оскорбляют. Кого-то заслуженно, а кого-то просто от злости, что те выиграли.
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Какой кошмар и дикость! Опытных профессиональных футболистов обзывало фанатье с трибун! Как же они дальше смогут играть сезон?
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Играть за Барсу - быть отсталым.

Гюндоган это понял быстро и уехал обратно в Сити.
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Испанские болельщики деградирует
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Ответ Kanye East_1116222356
Винисиус задолбал уже провоцировать
Был бы винисиус, или случай на матче Реала, не ограничились бы возмущениями Ла лиги. Подключились бы мэры, главы государств и вся католическая церковь.
В инсте есть отличный контент о плачущем винисиусе. Посмотрите
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Ответ Иван Кузнецов
Учитывая игру Феррана....а там абсолютно уверены что Ферран - сукин сын кричали болельщики Валенсии, а не Барсы?))
комментатор говорил что Ферран когда уходил в Сити, плохо попрощался с командой, и каждое касание мяча тоже гудели и свистели так же, так что там скорее всего фаны Валенсии, а вот чем их Лева обидел?.. вот тут ничего непонятно, может с Ферраном перепутали)
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Ответ Asfrid Vigman
Вот если бы кричали, Барселона позор испанского футбола, то был бы штраф.
Причем на русском.
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Ответ Верховный Лорд
В чем не правы болельщики Валенсии в отношении Барселоны? Все по фактам
Да, так же, как и то, что ты синоним слову «близкий», по фактам!
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Ответ Верховный Лорд
В чем не правы болельщики Валенсии в отношении Барселоны? Все по фактам
Когда Винисиусу кричат тоже больше всех радуешься?
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Ответ Burel
А если на африканских воспитанников реала косо посмотришь, то сразу в тюрьму
Т.е. Кубо в ближайшие годы в Реале точно можно не ждать...
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Ответ bevooch
Плюсую. Вообще когда одна группа людей Х пытается объяснить группе людей Y, что X вообще-то старшие братья Y, и вообще язык Y - это ломаный диалект языка Х, то ничего хорошего не происходит.
Даже если это правда, на вики же всегда правда.
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Ответ Гусеконь
главное чтобы негров неграми не звали.
А то они еще придут!
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Ответ TAGAY
комментатор говорил что Ферран когда уходил в Сити, плохо попрощался с командой, и каждое касание мяча тоже гудели и свистели так же, так что там скорее всего фаны Валенсии, а вот чем их Лева обидел?.. вот тут ничего непонятно, может с Ферраном перепутали)
Лева скорее всего обидел их тем что забил им 2, и Валенсия проиграла. А может быть другая причина, которую мы не знаем
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Ответ Мастер тектоника
Комментарий удален модератором
с.кин сын это оскорбление а черный это цвет! то что там они видят оскорбление - глупость, самая большая.. как и сама движение феминизма и лгбт!
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Ответ Мастер тектоника
Комментарий удален модератором
Мне аж зарегаться пришлось, когда я это увидел. Ты сам в одном сообщении смог три раза людей оскорбить...
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Ответ TAGAY
судя по здравому смыслу, эти кричалки куда более оскорбительнее нежели черного назвать черным.. все таки маму оскорбляют, а там просто цвет кожи выделяли, а их арестовали,a тут реальное оскорбление, причем самую главную в жизни человека. ждем арест?
Комментарий удален модератором
Играть за Басру - значит быть умственно отсталым.
Это просто язык фактов
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