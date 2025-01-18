«5-6 бокалов красного вина за весь отпуск позволил себе. После матчей никакого пива, для восстановления я пью воду и ем банан». Хавбек «Оренбурга» Башич об алкоголе
Иван Башич рассказал, какой алкоголь пил в отпуске.
– Сколько пива выпили за зимний отпуск?
– Я вообще не пил пиво. Предпочитаю красное вино. Позволил себе 5-6 бокалов – не подряд, не подумайте, а за весь отпуск.
– Что думаете о пиве после матчей? Пара бутылок – это нормально?
– После матчей точно никакого пива, для восстановления я пью только воду и ем банан.
У меня есть небольшие проблемы с желудком, и пить пиво после матчей нежелательно, – сказал 22-летний полузащитник «Оренбурга» из Боснии и Герцеговины Башич.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем