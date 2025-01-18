«5-6 бокалов красного вина за весь отпуск позволил себе. После матчей никакого пива, для восстановления я пью воду и ем банан». Хавбек «Оренбурга» Башич об алкоголе

Иван Башич рассказал, какой алкоголь пил в отпуске.

– Сколько пива выпили за зимний отпуск?

– Я вообще не пил пиво. Предпочитаю красное вино. Позволил себе 5-6 бокалов – не подряд, не подумайте, а за весь отпуск.

– Что думаете о пиве после матчей? Пара бутылок – это нормально?

– После матчей точно никакого пива, для восстановления я пью только воду и ем банан.

У меня есть небольшие проблемы с желудком, и пить пиво после матчей нежелательно, – сказал 22-летний полузащитник «Оренбурга » из Боснии и Герцеговины Башич .