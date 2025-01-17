Хавбек «Оренбурга» Башич: «На рынке трачу по 4-5 тысяч рублей за раз – беру курицу, индейку, овощи, супы. Отпуск в Париже обошелся в 2-3 тысячи евро»

Иван Башич рассказал о тратах в России.

– Где провели отпуск?

– После последнего матча провел несколько дней дома, а затем отправились с моей девушкой в Париж. Затем опять вернулся домой, побыл с семьей, встретился с друзьями.

– Ходили в Париже на матч «ПСЖ»?

– Нет, я вообще не хотел думать там о футболе, наоборот, хотел от него отдохнуть. Я даже по телевизору игры не смотрел. Мы сходили в Лувр, к Эйфелевой башне, просто бродили по улочкам целыми днями.

– Сколько потратили на отпуск?

– Даже не считал. Я заранее отложил деньги на эту поездку и исходил из бюджета. На все про все получилось что-то в районе 2-3 тысяч евро, точнее не скажу.

– Вы рассказывали, что ходите за продуктами на рынок раз в неделю. Покупаете там помидоры по 1000 рублей за кило?

– Слушайте, это как-то многовато за помидоры. Это реально too much. Такой ценник – это перебор даже для Москвы, не говоря уже о Ростове.

– Сколько в среднем уходит на продукты за один поход на рынок?

– Что-то в районе 4-5 тысяч рублей. Беру курицу, индейку, какие-то овощи, супы, что-то для дома – туалетную бумагу, дезодоранты. Обычный набор, – сказал 22-летний полузащитник «Оренбурга » из Боснии и Герцеговины Башич .