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Быстров о российском футболе: «Приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант, меня уволят через месяц, так как не буду с кем-то согласен. Заходить надо со своей командой»

Владимир Быстров считает, что смог бы принести пользу российскому футболу.

– Вы можете принести пользу российскому футболу?

– Могу.

– Почему в вас не верят?

– Потому что все места уже расписаны, наверное. Если бы я работал в каком-то клубе и знал кухню, смог бы вам сказать.

Если мне не дадут работать в клубе, меня уволят через месяц, так как я не буду с кем-то согласен. А приходить одному и быть против стаи чаек – не вариант.

Приходить надо со своей командой, которым ты доверяешь. Если дают время на работу, то я согласен, но у нас обычно приглашают игрока, кидают в топку и жрут со всех сторон, а высшее руководство «всегда право».

Сколько раз уже футболисты говорили, что не хотели уходить из клуба, но их продавали? Люди в эти слова обычно не верят. Поэтому надо заходить в клуб со своей командой.

Иногда приглашают людей с разных сторон, и они начинают гнать друг на друга – тренер на спортивного директора, и он в ответ на него гонит. Ни к чему хорошему это не приводит, клуб теряет и спортивного директора, и тренера, а кто-то сидит и руки потирает, ожидая следующий этап, – сказал экс-игрок «Спартака», «Зенита» и сборной России. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Быстров
logoСпартак
logoЗенит
logoСборная России по футболу
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