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Быстров об Амарале: «Просто прогнулся под систему. Его никто не просил покупать второсортных иностранцев. Угальде – одно попадание из десяти!»

Владимир Быстров раскритиковал работу Томаша Амарала в «Спартаке».

Ваше возвращение в российский футбол возможно? Работа на посту директора в клубе?

– Возможно, безусловно. Футбол мне всегда был интересен.

На отечественных специалистов не все рассчитывают – тот же «Спартак» в очередной раз берет иностранного спортивного директора.

– Придет время – будут приглашать нас. Люди, которые не разбираются в футболе, боятся потерять свои места! Таких людей хватает в наших клубах!

Вы думаете, что клубу легче позвать иностранца? А отечественного специалиста, который знает всю внутреннюю кухню, они боятся приглашать?

– Что значит «боятся»?

Тот же Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» – его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти.

– То, что ему не давали свободу действий, – это бред! Амарал должен ставить свои условия, если идет работать в такой клуб. Он просто прогнулся под систему и все! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.

Но он привез Угальде.

– Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВладимир Быстров
logoМанфред Угальде
logoпремьер-лига Россия
Томаш Амарал
logoСпартак
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