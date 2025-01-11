Быстров об Амарале: «Просто прогнулся под систему. Его никто не просил покупать второсортных иностранцев. Угальде – одно попадание из десяти!»
– Ваше возвращение в российский футбол возможно? Работа на посту директора в клубе?
– Возможно, безусловно. Футбол мне всегда был интересен.
– На отечественных специалистов не все рассчитывают – тот же «Спартак» в очередной раз берет иностранного спортивного директора.
– Придет время – будут приглашать нас. Люди, которые не разбираются в футболе, боятся потерять свои места! Таких людей хватает в наших клубах!
– Вы думаете, что клубу легче позвать иностранца? А отечественного специалиста, который знает всю внутреннюю кухню, они боятся приглашать?
– Что значит «боятся»?
– Тот же Томаш Амарал в интервью заявил, что уход из «Спартака» – его инициатива: ему не разрешали заниматься некоторыми делами, поэтому из-за проблем, на которые он не мог влиять, ему пришлось уйти.
– То, что ему не давали свободу действий, – это бред! Амарал должен ставить свои условия, если идет работать в такой клуб. Он просто прогнулся под систему и все! Его никто не просил покупать второсортных иностранцев.
– Но он привез Угальде.
– Одно попадание из десяти! Даже не разбирающийся спортивный директор угадает в покупке одного игрока из десяти попыток, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита».
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