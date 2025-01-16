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Калинский о том, почему провел отпуск не в России: «Тяжеловато каждый день смотреть на серость»

Николай Калинский объяснил, почему провел отпуск за границей.

Как провел отпуск?

– Отпуск провел с семьей, съездил в Дубай на две недели. Поплавали, хорошо покушали. Все время был с детьми, телефон отбросил в сторону.

Новый год встретил уже в России, с семьей. После этого вернулся в Нижний Новгород, там потихоньку готовился к сборам.

Быстров говорил, что в Дубае цены в три раза больше, чем в Москве, и отметил, что в России в сто раз лучше. Согласен?

– Что касается цен, то да, дороже. И от курса зависит. Если там жить 3-4 месяца, как Быстров, то разница будет ощутимая.

А по тому, где лучше, то Россия – прекрасная страна. Нижний Новгород, Москва – шикарные города. Но в России зимой тяжело найти теплое место. Для меня тяжеловато каждый день смотреть на серость, – сказал полузащитник «Пари НН».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoВладимир Быстров
logoпремьер-лига Россия
logoПари НН
logoНиколай Калинский
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