Калинский о том, почему провел отпуск не в России: «Тяжеловато каждый день смотреть на серость»
Николай Калинский объяснил, почему провел отпуск за границей.
– Как провел отпуск?
– Отпуск провел с семьей, съездил в Дубай на две недели. Поплавали, хорошо покушали. Все время был с детьми, телефон отбросил в сторону.
Новый год встретил уже в России, с семьей. После этого вернулся в Нижний Новгород, там потихоньку готовился к сборам.
– Быстров говорил, что в Дубае цены в три раза больше, чем в Москве, и отметил, что в России в сто раз лучше. Согласен?
– Что касается цен, то да, дороже. И от курса зависит. Если там жить 3-4 месяца, как Быстров, то разница будет ощутимая.
А по тому, где лучше, то Россия – прекрасная страна. Нижний Новгород, Москва – шикарные города. Но в России зимой тяжело найти теплое место. Для меня тяжеловато каждый день смотреть на серость, – сказал полузащитник «Пари НН».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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