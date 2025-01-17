Переход Коло-Муани в «Юве» затягивается. У «ПСЖ» уже в аренде 6 игроков первой команды – это максимум
Переход Рандаля Коло-Муани в «Ювентус» ан правах аренды затягивается.
Форвард «ПСЖ» прибыл в Турин в среду и уже успел пройти медосмотр. Однако сделка официально не закрыта, поскольку «ПСЖ» должен решить техническую проблему.
У парижан в аренде 6 футболистов первой команды, что является максимально допустимым лимитом. Чтобы оформить переход француза, нужно освободить один слот – аренду одного из шести игроков надо прервать или полноценно продать игрока.
Отмечается, что сделка не находится под угрозой срыва. В Турине ждут, когда «ПСЖ» пришлет документацию – ее поступление возможно в ближайшие часы или в субботу.
Опубликовано: Sports
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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