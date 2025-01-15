Коло-Муани прилетел в Турин. «Ювентус» арендует форварда у «ПСЖ»

Рандаль Коло-Муани прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус» из «ПСЖ».

Ранее стало известно , что «ПСЖ» отдаст форварда сборной Франции в аренду «Ювентусу » без права выкупа. Туринцы будут платить 26-летнему игроку всю зарплату.

В нынешнем сезоне Коло-Муани отметился 2 голами и ассистом в 10 матчах за «ПСЖ » в Лиге 1. Статистику нападающего можно найти здесь .

Фото: x.com/juventusfc