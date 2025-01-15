Коло-Муани прилетел в Турин. «Ювентус» арендует форварда у «ПСЖ»
Рандаль Коло-Муани прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус» из «ПСЖ».
Ранее стало известно, что «ПСЖ» отдаст форварда сборной Франции в аренду «Ювентусу» без права выкупа. Туринцы будут платить 26-летнему игроку всю зарплату.
В нынешнем сезоне Коло-Муани отметился 2 голами и ассистом в 10 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1. Статистику нападающего можно найти здесь.
Фото: x.com/juventusfc
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер «Ювентуса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем