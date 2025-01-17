Аренда Коло-Муани в «Юве» под угрозой. «ПСЖ» умудрился нарушить правило ФИФА по арендам

В зимнее трансферное окно «Ювентус» решил усилить линию атаки и обратился к «ПСЖ». Туринцев интересовал форвард Рандаль Коло-Муани, которого летом 2023 года парижане купили у «Айнтрахта» за 95 млн евро. Француз потерял место в основе и совсем не подходит схемам Луиса Энрике.

Стороны обговорили все формальности сделки и ударили по рукам. Это должна быть бесплатная полугодовая аренда, но вся зарплата ложится на плечи «Ювентуса».

Игрок вылетел в Турин, частный джет приземлился в аэропорту и официальные соцсети бьянконери показали, как все происходило. Однако затем все посты пропали, но сохранились их скриншоты.

На следующий день игрок прибыл на медосмотр, прошел его и раздал автографы. Все это время официальные каналы клуба молчали и делали вид, будто ничего не происходит. Всей информацией делятся только местные журналисты.

У болельщиков возникли вопросы, а что происходит? По данным Ромео Агрести, у «ПСЖ» возникли проблемы с довольно новым правилом (появилось в 2022-м), которое ввела ФИФА. С 1 июля 2024 года клуб не может отдать в аренду более шести игроков. От ограничений освобождаются только те футболисты, которым 21 год или меньше, а также воспитанники академий.

Пока неизвестно, каким образом «ПСЖ» будет решать эту проблему. Пикантности ситуации добавляет тот факт, что главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта планировал включить Коло-Муани в заявку на завтрашний матч против «Милана». Похоже, что не получится.