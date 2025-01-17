Коло-Муани войдет в заявку на игру с «Миланом» 18 января. Мотта заявил, что «Ювентусу» осталось лишь разобраться с документами о переходе форварда из «ПСЖ»

Рандаль Коло-Муани примет участие в игре против «Милана» в субботу.

Главный тренер «Ювентуса » Тиаго Мотта прокомментировал предстоящую аренду нападающего «ПСЖ».

«Я очень доволен Рандалем , он интересный футболист. Сейчас мы ждем кое-какие документы, если все будет в порядке, то он будет с нами [на матче]», – сказал Мотта.

«ПСЖ» отдаст Коло-Муани в аренду «Юве» без права выкупа. Туринцы будут платить форварду всю зарплату