«ПСЖ» отдаст Коло-Муани в аренду «Юве» без права выкупа. Туринцы будут платить форварду всю зарплату
«Ювентус» арендует Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что клубы заключили соглашение об аренде нападающего до конца сезона без права выкупа.
«Ювентус» полностью возьмет на себя обязательства по зарплате Коло-Муани на период аренды.
Планируется, что форвард пройдет медосмотр для туринского клуба уже на этой неделе.
В нынешнем сезоне Коло-Муани отметился 2 голами и ассистом в 10 матчах за «ПСЖ» в Лиге 1. Статистику нападающего можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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