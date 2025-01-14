«ПСЖ» отдаст Коло-Муани в аренду «Юве» без права выкупа. Туринцы будут платить форварду всю зарплату

«Ювентус» арендует Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил , что клубы заключили соглашение об аренде нападающего до конца сезона без права выкупа.

«Ювентус » полностью возьмет на себя обязательства по зарплате Коло-Муани на период аренды.

Планируется, что форвард пройдет медосмотр для туринского клуба уже на этой неделе.

В нынешнем сезоне Коло-Муани отметился 2 голами и ассистом в 10 матчах за «ПСЖ » в Лиге 1. Статистику нападающего можно найти здесь .