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  • Александр Мостовой: «Со Стефани мы 20 лет не вместе, но я постоянно о ней думаю, наверное, с ней была любовь. Сейчас живу с девушкой чуть-чуть за 30, с бабушками уже жить не буду»
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Александр Мостовой: «Со Стефани мы 20 лет не вместе, но я постоянно о ней думаю, наверное, с ней была любовь. Сейчас живу с девушкой чуть-чуть за 30, с бабушками уже жить не буду»

Александр Мостовой рассказал о свой первой гражданской жене.

– Везде написано, что [француженка] Стефани была вашей женой. 

– Конечно, потому что у нас двое детей. Но штампа не было.  

Я сейчас живу с девушкой и говорю, что не собираюсь ставить штампы. Что это дает? Лишние проблемы потом? Я всегда со всеми честен. Даже с теми девушками, с которыми быстро встречался. С двумя-тремя-пятью за неделю. Никому не говорил, что женюсь. 

– Что такое любовь?

– Тут как о счастье. С одной стороны, у всех по-разному. С другой, мне кажется, я испытал это чувство.

Есть люди, которые влюбляются каждый месяц. А для меня любовь – это когда живешь с человеком много лет и, даже если расходишься, спустя долгое время все равно о нем думаешь. Человек все время рядом.  

Со Стефани мы 20 лет не вместе, но я постоянно о ней думаю. Постоянно вспоминаю. Не каких-то девушек, которые были после, а именно ее. Наверное, с ней у меня и была любовь.  

– После Стефани любви не было? 

– Не было. Ни о ком больше я не вспоминаю спустя столько лет.

– Почему вы расстались? Никогда не объясняли. 

– Не буду, Вадим. По большей части это моя вина.  

– Вы сказали, что сейчас живете с девушкой. Это ваша ровесница? 

– Ну ты что? С бабушками уже жить не буду, ха-ха. Моложе, конечно. 

– До 30? 

– Чуть-чуть за 30. Три месяца живем вместе, а познакомились в пандемию. Зовут Катя. Сказала, что хочет у меня жить, а я ответил: переезжай. Вот и живем. 

– Чего вы ждете от девушки в отношениях?

– Ничего девушка мне не должна. Главное – каждый день должно быть приятно. Сидеть, лежать, разговаривать. Юмор люблю. Если человек без юмора, это ужас. И юмор должен быть подходящий – не злой.

– Вам не нужно, чтобы постоянно готовила, стирала, убирала? 

– Она хорошо готовит. И всем занимается. Иногда ее бесит, что я многого не делаю. Говорю: «Кэт, ну зачем мне это делать, если ты это делаешь? Я сейчас начну, и ты скажешь, что все неправильно». 

– Кэт? 

– Да, называю ее Кэт, – сказал в интервью Спортсу’’ экс-игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
светская хроника
logoСпортс
девушки и спорт
logoСпартак
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