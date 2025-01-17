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Мостовой готов тренировать только в основных командах, не детских: «Согласен на клуб РПЛ. Необязательно главным – могу быть и помощником»

Александр Мостовой согласен тренировать команду РПЛ, но не детей.

Хаби Алонсо начинал работать в «Реале» с детьми до 14 лет. Вы готовы так же?

– Честно говоря, нет. Потому что Хаби Алонсо 40 лет, а мне 55. Я и пять лет назад это говорил. Было бы мне 35-40, согласился. 

– Только основная команда? 

– Да. Необязательно главным – я могу быть и помощником, и третьим, и пятым. Считаю, что играл в футбол 25 лет не для того, чтобы в 55… Это не прихоть. Такое у меня мнение. Мне трудно представить сейчас Зидана в U-15. 

– Вы согласны только на топ-клуб в России?

– Нет, я согласен быть в команде Премьер-лиги. Если поступит предложение, конечно, рассмотрю его. Но это не говорит, что завтра туда придет Мостовой – и все будет здорово. Нет, конечно. Я такой же человек, как и все остальные. Где-то везет, где-то не везет.

– Но люди смотрят на ваши высказывания и думают: придет Мостовой – и сразу начнет побеждать. 

– Нет, такого не бывает. Это один случай из миллиона. 

– Допускаете, что это может быть болезненный опыт? Как у Пирло в «Ювентусе» или у Лэмпарда в «Челси». 

– Конечно. Посмотри, сколько великих. Возвращаемся к тому, о чем я говорил: в футболе все давно придумано. Но с точки зрения тех, кто любит футбольных людей закапывать, получается, что Пирло и Лэмпард – никакие, – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.

«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
logoАлександр Мостовой
logoАндреа Пирло
logoпремьер-лига Россия
logoФрэнк Лэмпард
logoХаби Алонсо
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