Мостовой о звонках журналистов: «Приятно, когда интересуются. Чувствую, что я уважаем. Деньги я за это не получаю, хотя должен, причем большие»

Александру Мостовому нравится востребованность у журналистов.

– Вам комфортно, что почти каждый день просят что-то прокомментировать?

– Хочешь не хочешь, но приятно, когда тебе звонят, спрашивают, интересуются. И вдвойне приятно, что многие уважают и просят комментария по делу, которым ты занимался всю жизнь. Мне приятно на тему футбола разговаривать. Кто еще должен на футбольные вопросы отвечать?

Помню, был момент со «Спартаком» – то ли игра большая, то ли перестановка. И два часа мне никто не звонил. Я сидел ошарашенный! Думаю: что произошло? Пошутил, что начал сам всем названивать, ха-ха. Потом эта фраза разлетелась, было смешно.

– Вы когда-нибудь думали: боже, сколько можно мне звонить?

– Бывало. Особенно во время крупных турниров. Я считаю правильным, когда на период чемпионата мира или Европы заключают договор с суммой. Во время чемпионата мира у меня была колонка «Царь говорит», и я сам поражался, что на 90% все предугадал. Я это все храню, кстати, чтобы потом через два-три года показать. Сильно.

Я прожил в Европе и знаю, как люди относятся к футбольным без кавычек экспертам. И знаю, кто там говорит. А у нас… К сожалению, вот так.

– То есть комментирование новостей приносит вам удовольствие?

– Конечно.

– Это не для цитирования?

– Нет-нет. Чувствую, что я уважаем в футболе.

– Способ оставаться востребованным?

– Да. Хотя не сказал бы, что я сильно востребован. Востребованы у нас те, кто за это бешеные деньги получают. Один футболист недавно сказал: «Мостовой ничего не делает – только говорит и деньги получает». Во-первых, деньги я за это не получаю. Хотя должен. Причем большие деньги. Во-вторых, кто ты и кто я? Фамилию его даже не знаю.

– Вам не кажется, что журналисты, которые постоянно звонят, вас используют?

– Конечно. Так всегда – и ничего не поделать.

– Боретесь только пометками в телефонной книге?

– Если вижу, что пишут неправду, перестаю отвечать. И язык футбола не все понимают. Вот звонит 25-летний парень и не знает, что это. Иногда вызывает смех, когда девушки звонят. Спрашивает одна: «Александр, а вот как они сыграли?» И как я ей объясню? Говорю: «Наташ, напиши вот так», – сказал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.

«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах

Журналисты, которые звонят Мостовому для новостей. Зачем они это делают?