Александр Мостовой: «Вижу, как хамы и подонки себе жизнь устраивают. Грубость, бестактность. У меня этих качеств нет. Иногда думаю: может, тоже стать говнюком? Но я так не готов»

Александр Мостовой не готов быть хамом и «говнюком».

– Какие свои качества вы наиболее уважаете?

– Наверное, юмор, доброту и невыпендреж. Отсутствие пафоса, за которым многие скрываются. И которым прокладывают себе дорогу.

– А какие смущают?

– Вот вижу, как хамы и подонки себе жизнь устраивают. Живут так, чтобы только им было нормально. Хамство, грубость, бестактность. У меня этих качеств нет. Иногда думаю: может, тоже стать говнюком? Подходит к тебе кто-то сфотографироваться, а ты его посылаешь. Но я в жизни так не делал и делать не готов.

– Что вас способно ранить?

– Что-то связанное с близкими людьми. Я человек сентиментальный и переживающий. Многие меня таким не знают. Я, например, сильно переживаю, если как-то некрасиво поговорили и поругались. Некоторые могут послать матом – и через минуту забыть. Я всегда переживаю: вдруг обидел человека?

– Умеете извиняться?

– Да. Это одно из качеств, которое многим не дано. Если пойму, что не прав, извинюсь, ничего страшного. Особенно в отношениях [с девушкой].

– Вы тщеславный человек?

– Расшифруй.

– Тщеславие – это про самолюбие.

– Еще что подходит под тщеславие?

– Когда ставишь себя выше остальных.

– Вот! Нет. Никогда таким не был. Хотя в силу популярности всегда есть это качество. Хочешь не хочешь – тебя все узнают. Но я всегда ко всем спокойно относился. Где-то популярность очень сильно помогала, но никогда себя не ставил выше остальных. Как многие. Нос кверху – и пошли. Один гол забил и ходит рассказывает, что звезда, – сказал бывший полузащитник «Сельты», «Спартака» и сборной России в интервью Вадиму Кораблеву.

«Не понимаю, как испытать счастье». Мостовой – серьезное интервью Кораблеву о жизни, славе и деньгах