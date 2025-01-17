Мостовой про увольнение Тедеско: «Как его вообще могли пригласить в сборную Бельгии? Смех. Он должен был уйти после провала на Евро, но бессовестные никогда сами не уходят»
Александр Мостовой считает закономерным увольнение Доменико Тедеско.
«Я не удивлен. Как его вообще могли пригласить в сборную Бельгии? Он провалил чемпионат Европы, должен был сам уйти после турнира. Но такие бессовестные люди никогда сами не уходят. Тедеско некрасиво поступил с Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку.
Назначение Тедеско в сборную Бельгии – смех. Жалко, что федерация потеряла время и чемпионат Европы. Все поняли ошибку, итог логичный», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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