Селюк о Бителло: «Когда нафиг никому не нужен был, поехал в Россию. Как заиграл, наплевал на всех. Брать бразильцев – большой риск, в Петербурге у них пьянки-гулянки постоянно»
Ранее стало известно, что бразильский полузащитник не приехал в расположение бело-голубых, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого».
«Отрицательно отношусь к поведению Бителло. Вот именно поэтому я не работаю с бразильскими и латиноамериканскими футболистами. Бразильцы – это огромная проблема.
Когда Бителло нафиг никому не нужен был, он поехал в Россию. Когда заиграл здесь, наплевал на всех и делает, что ему захочется. Ему наплевать на клуб, на отношение к команде. Бразильцев сейчас пачками завозят в Россию и Беларусь, а в Испании, кстати, их стало меньше.
Брать бразильского футболиста – большой риск, они карнавальщики по своей сути. В Петербурге мои знакомые живут в доме, где проживают бразильские футболисты. Так у них там постоянно пьянки-гулянки, и им это прощается», – сказал агент Дмитрий Селюк.
Петржела о Бителло и «Динамо»: «Легионеров нужно штрафовать, причем жестко – на круглую сумму. Только так можно заставить не опаздывать на сборы»
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