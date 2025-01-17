Селюк о Бителло: «Когда нафиг никому не нужен был, поехал в Россию. Как заиграл, наплевал на всех. Брать бразильцев – большой риск, в Петербурге у них пьянки-гулянки постоянно»

Дмитрий Селюк отреагировал на то, что Бителло не явился на зимние сборы «Динамо».

Ранее стало известно , что бразильский полузащитник не приехал в расположение бело-голубых, так как решил остаться на родине для переговоров с «Ботафого».

«Отрицательно отношусь к поведению Бителло. Вот именно поэтому я не работаю с бразильскими и латиноамериканскими футболистами. Бразильцы – это огромная проблема.

Когда Бителло нафиг никому не нужен был, он поехал в Россию. Когда заиграл здесь, наплевал на всех и делает, что ему захочется. Ему наплевать на клуб, на отношение к команде. Бразильцев сейчас пачками завозят в Россию и Беларусь, а в Испании, кстати, их стало меньше.

Брать бразильского футболиста – большой риск, они карнавальщики по своей сути. В Петербурге мои знакомые живут в доме, где проживают бразильские футболисты. Так у них там постоянно пьянки-гулянки, и им это прощается», – сказал агент Дмитрий Селюк.

Петржела о Бителло и «Динамо»: «Легионеров нужно штрафовать, причем жестко – на круглую сумму. Только так можно заставить не опаздывать на сборы»